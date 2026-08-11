المواصفات السورية: برنامج لبناء قدرات منشآت السياحة ‌‏والخدمات بالتعاون مع ‏SMIIC‏ وCOMCEC

دمشق-سانا
أطلقت هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية (SASMO) اليوم الثلاثاء برنامجاً تدريبياً لبناء قدرات أصحاب المنشآت العاملة في قطاع السياحة، والخاصة بالمطاعم الحلال والخدمات السياحية، وذلك بالتعاون مع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (COMCEC).
ويهدف البرنامج الذي أطلق ضمن فعالية في فندق البوابات السبع بدمشق إلى إعداد قاعدة من الخبرات الوطنية المتخصصة لدعم إنشاء وتشغيل منظومة وطنية فعالة لشهادات الحلال في قطاع السياحة، إلى جانب تعزيز وعي القطاعين الصناعي والخدمي بأهمية تطبيق متطلبات الحلال، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الفني وتبادل المعرفة والخبرات مع المؤسسات النظيرة في الدول الإسلامية.
حضر الفعالية عدد من المختصين والمعنيين بقطاع السياحة والخدمات السياحية وممثلي الجهات ذات الصلة بالمواصفات والمقاييس.
وكان المدير العام للهيئة العربية السورية للمواصفات والمقاييس ياسر عليوي أعلن في 14 من تشرين الثاني الماضي انضمام سوريا إلى منظمة المقاييس والمواصفات للدول الإسلامية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي يعد معهد (SMIIC) إحدى هيئاتها المتخصصة الهادفة إلى توحيد المواصفات وتعزيز بنية الجودة وتسهيل حركة التجارة البينية من خلال تطوير معايير موحدة ونظم اعتماد وتقييم مطابقة مشتركة، إضافة إلى التدريب والدعم الفني.