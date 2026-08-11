المواصفات السورية: برنامج لبناء قدرات منشآت السياحة ‌‏والخدمات بالتعاون مع ‏SMIIC‏ وCOMCEC

دمشق-سانا‏

أطلقت هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية (‏SASMO‏) ‌‏اليوم ‏الثلاثاء برنامجاً تدريبياً لبناء قدرات أصحاب المنشآت ‏العاملة ‌‏في قطاع ‏السياحة، والخاصة بالمطاعم الحلال والخدمات ‏السياحية، ‌‏وذلك بالتعاون مع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية ‌‏‌‌‏(‏SMIIC‏) واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة ‌‏التعاون ‏الإسلامي (‏COMCEC‏).‏

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ويهدف البرنامج الذي أطلق ضمن فعالية في فندق البوابات السبع ‌‏بدمشق إلى إعداد قاعدة من الخبرات الوطنية المتخصصة لدعم ‌‏‌‏إنشاء وتشغيل منظومة وطنية فعالة لشهادات الحلال في قطاع ‌‏السياحة، ‏إلى جانب تعزيز وعي القطاعين الصناعي والخدمي ‌‏بأهمية تطبيق ‏متطلبات الحلال، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون ‌‏الفني وتبادل المعرفة ‏والخبرات مع المؤسسات النظيرة في الدول ‌‏الإسلامية.‏

‏حضر الفعالية عدد من المختصين والمعنيين بقطاع ‏السياحة ‌‏والخدمات ‏السياحية وممثلي الجهات ذات الصلة بالمواصفات ‌‏‌‏والمقاييس.‏

وكان المدير العام للهيئة العربية السورية للمواصفات والمقاييس ‌‏ياسر ‏عليوي أعلن في 14 من تشرين الثاني الماضي انضمام ‌‏سوريا إلى ‏منظمة المقاييس والمواصفات للدول الإسلامية التابعة ‌‏لمنظمة التعاون ‏الإسلامي، التي يعد معهد (‏SMIIC‏) إحدى هيئاتها ‌‏المتخصصة الهادفة ‏إلى توحيد المواصفات وتعزيز بنية الجودة ‌‏وتسهيل حركة التجارة البينية ‏من خلال تطوير معايير موحدة ونظم ‌‏اعتماد وتقييم مطابقة مشتركة، ‏إضافة إلى التدريب والدعم الفني.‏