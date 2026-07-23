وزارة السياحة توقع مذكرة تفاهم مع شركات سعودية لتطوير منظومة رقمية ‌‏سياحية

‏دمشق-سانا

‏وقعت وزارة السياحة اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات ‏سعودية (تمكين وسايفر وهوز)، لتطوير التحول الرقمي في القطاع السياحي، ‏عبر منظومة رقمية متكاملة تعيد تعريف تجربة الزائر، وتعزز كفاءة ‏الخدمات.‏

وحضر توقيع الاتفاقية وزير السياحة مازن الصالحاني، وممثلي الشركات ‏السعودية، إلى جانب ممثلين عن مجلس الأعمال السوري السعودي، وذلك ‏في مبنى الوزارة بدمشق.‏

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‏إطلاق مبادرات للتسويق الرقمي

وتتضمن المذكرة إطلاق مبادرات للتسويق الرقمي تستهدف الأسواق الإقليمية ‏والدولية، وبرامج متخصصة لبناء القدرات الرقمية للعاملين في القطاع ‏السياحي، بما يعزز جاهزية المؤسسات والمنشآت السياحية لتبني أحدث ‏التقنيات والممارسات الرقمية.‏

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تطوير منصة رقمية للخدمات السياحية

‏كما تنص المذكرة، على تطوير منصة رقمية موحدة للخدمات والحجوزات ‏السياحية، وإنشاء بوابة وطنية رقمية تتيح للزوار الوصول إلى معلومات ‏متكاملة حول الوجهات والفعاليات والخدمات السياحية في مختلف ‏المحافظات.‏

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‏وتشمل المذكرة تطوير منظومات متقدمة للأمن السيبراني لحماية البنية ‏الرقمية للقطاع، وبناء قدرات متخصصة في إدارة وحوكمة البيانات، وتطبيق ‏حلول رقمية تسهم في ترسيخ أعلى معايير الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة ‏الإجراءات، إلى جانب تصميم حلول ذكية لجمع وتحليل البيانات السياحية.‏

‏صالحاني: نعمل ليكون قطاع السياحة أكثر كفاءة وتنافسية

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‏وقال وزير السياحية في تصريح لـ سانا: “التحول الرقمي بالنسبة لنا ليس ‏مشروعاً تقنياً، بل خيار استراتيجي لإعادة بناء قطاع سياحي أكثر كفاءة ‏وتنافسية “‏

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‏وأضاف الصالحاني: “نحن لا نسعى فقط إلى مواكبة التحول الرقمي، بل إلى ‏قيادته على مستوى قطاع السياحة، عبر بناء منظومة رقمية متكاملة تنطلق ‏من المؤسسات الحكومية، وترتكز على أعلى معايير الحوكمة، وإدارة ‏البيانات، والأمن السيبراني، لتصبح وزارة السياحة نموذجاً وطنياً في الإدارة ‏الرقمية الرشيدة”. ‏

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يشار إلى أن شركات‏ تمكين وسايفر وهوز، هي شركات سعودية متخصصة ‏في الحلول الرقمية والتحول المؤسسي والأمن السيبراني، تمتلك خبرات في ‏تطوير المنصات الرقمية وتنفيذ مشاريع التحول الرقمي، بما ينسجم مع ‏مستهدفات رؤية السعودية 2030، الأمر الذي يتيح نقل خبرات عملية في ‏الحوكمة الرقمية، وتطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي إلى القطاع ‏السياحي السوري.‏

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