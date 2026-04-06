وزارة السياحة تنهي عقد استثمار فندق البوابات السبع بدمشق لمخالفات تعاقدية

دمشق-سانا

أكدت وزارة السياحة السورية إنهاء عقد إعادة تطوير وتأهيل واستثمار فندق البوابات السبع بدمشق المبرم مع شركة “لوبارك كونكورد” السعودية في الـ20 من آب الماضي، بالتراضي نتيجة مخالفتها لمعظم بنود هذا العقد.

وأشارت الوزارة في بيان توضيحي تلقت سانا نسخة منه، اليوم الإثنين، إلى أنها بادرت انطلاقاً من حرصها على العلاقات الودية مع الشركات الاستثمارية جميعها وخصوصاً العربية والأجنبية، إلى توقيع اتفاق ودي في 18 كانون الأول الماضي، لإنهاء العقد بالتراضي تضمن اعتراف الشركة بتقصيرها عن الوفاء بالتزاماتها وإقرارها بصحة الإجراءات الخاص بإنهاء العقد أصولاً، وإعادة التأمينات النهائية المقدمة من الشركة أصولاً وفق قرار الوزارة رقم /1646/ تاريخ 21 من الشهر ذاته.

مخالفات متعددة

ولفتت الوزارة إلى أن هذا الإجراء جاء عقب كتب عدة أرسلت من قبل الوزارة إلى الشركة نتيجة مخالفتها معظم البنود العقدية، وذلك عملاً بأحكام المادة 21 (حالات فسخ العقد) من القانون رقم 84 لعام 1949، وتضمنت المخالفات:

مخالفة المدة الزمنية لتقديم التأمينات والمحددة بـ/15/ يوماً من تاريخ توقيع العقد وفق المادة /13/ من العقد، حيث تم تقديمها بتاريخ 16 تشرين الأول الماضي. لم يتم تنفيذ غرفة وجناح نموذجيين خلال مدة شهرين من تاريخ توقيع العقد وحتى تاريخه ليصار إلى اعتمادهما من قبل وزارة السياحة والموافقة على المباشرة بالتنفيذ، وذلك وفق المادة /15/ البند رقم /1/ من العقد آنف الذكر. مخالفة المدة الزمنية لتقديم البرنامج الزمني والمحددة بمدة أقصاها شهر من توقيع العقد والمصادقة عليه وفق نص المادة رقم /15/ الفقرة /12/ من العقد، حيث تم تقديمه بتاريخ 29 تشرين الأول الماضي. ‌لم يتم إعلام الوزارة حتى تاريخ 30 تشرين الثاني الماضي، بما يثبت تعاقد الشركة مع شركة مقاولات ذات خبرة هندسية وتقديم بيانات متعلقة بأعمالها وإنجازاتها وفق المادة /15/ الفقرة /15/ من العقد، كما لم تقدم كشفاً بنكياً مالياً يثبت الملاءة المالية للشركة، صادراً عن أحد المصارف العاملة في سوريا.

وبينت الوزارة أنها قدمت خبراتها وساعدت الشركة المستثمرة بتصميم رؤية للفندق لإعادة تأهيله، وتم الاتفاق عليها مع دراسة الجدوى الاقتصادية قبل التوقيع، ليتم إبرام عقد الاستثمار بتاريخ 20 آب 2025.

وأكدت الوزارة دعمها الكامل لكل المستثمرين الجادين بالعمل في سوريا، مشددة على عدم السماح باستغلال أموال الدولة لمصالح شخصية، انطلاقاً من شفافيتها المطلقة بالتعامل مع المستثمرين كافة، بالتنسيق مع الهيئة الاستثمار.

يذكر أن وزارة السياحة وقعت في السابع والعشرين من تموز العام الماضي، مع شركة “لوبارك كونكورد” السعودية للاستثمار السياحي اتفاقية لإعادة تأهيل وتطوير واستثمار عدد من المنشآت السياحية في سوريا.