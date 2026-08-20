الشيباني لـ”أكسيوس”: لا نية لإنشاء قاعدة تركية ولا حشود عسكرية في مطار أبو الظهور

دمشق-سانا‏

أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني عدم وجود نية لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في ‏مطار أبو الظهور، أو إقامة وجود عسكري تركي دائم أو نشر قوات تركية فيه، مشيراً إلى أن ‏المطار لم يشهد أي حشود عسكرية تركية قبل تعرضه للاعتداء الإسرائيلي.‏

وقال الشيباني، في ردود خطية على أسئلة لموقع “أكسيوس” اليوم الأربعاء: “لم تكن هناك نية ‏لإنشاء قاعدة تركية هناك، ولا لإقامة وجود عسكري تركي دائم أو نشر قوات تركية في الموقع”، لافتاً إلى أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ‏مطار ‏أبو الظهور شمال سوريا لا تستند إلى أي مبرر مشروع، وأن الحكومة ‏السورية أوضحت ‏للجانب الإسرائيلي عدم وجود أي تحشيد عسكري تركي في المطار‎.‎

وأوضح الشيباني أن مطار أبو الظهور كان شبه خالٍ وقت الاعتداء الإسرائيلي، ولم تكن أعمال ‏إعادة تأهيله قد اكتملت، كما أنه لم يكن جاهزاً للعمل بصورة كاملة، إذ كانت الأعمال فيه لا تزال ‏في مرحلة إعادة التأهيل.‏

وأضاف: “لم يكن هناك أي حشد عسكري تركي في القاعدة بأي شكل من شأنه أن يبرر مثل هذا ‏التفسير”، مؤكداً أن ربط الاعتداء بوجود عسكري تركي في المطار لا يستند إلى الوضع الميداني ‏الذي كان قائماً آنذاك.‏

وأدانت الجمهورية العربية السورية في رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم ‏المتحدة أنطونيو ‌‏‌‏غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن كريستينا لاسن، بأشد العبارات ‏الاعتداء السافر الذي شنه ‌‏‌‏الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في ‏محافظة إدلب فجر أمس الثلاثاء، مؤكدة ‌‏‌‏أنه عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة ‏سوريا ووحدة أراضيها، وتصعيد خطير يهدد الأمن ‌‏‌‏والاستقرار في المنطقة.‏