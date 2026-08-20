الشيباني لـ”أكسيوس”: لا نية لإنشاء قاعدة تركية ولا حشود عسكرية في مطار أبو الظهور

دمشق-سانا
أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني عدم وجود نية لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في مطار أبو الظهور، أو إقامة وجود عسكري تركي دائم أو نشر قوات تركية فيه، مشيراً إلى أن المطار لم يشهد أي حشود عسكرية تركية قبل تعرضه للاعتداء الإسرائيلي.
وقال الشيباني، في ردود خطية على أسئلة لموقع “أكسيوس” اليوم الأربعاء: “لم تكن هناك نية لإنشاء قاعدة تركية هناك، ولا لإقامة وجود عسكري تركي دائم أو نشر قوات تركية في الموقع”، لافتاً إلى أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور شمال سوريا لا تستند إلى أي مبرر مشروع، وأن الحكومة السورية أوضحت للجانب الإسرائيلي عدم وجود أي تحشيد عسكري تركي في المطار.
وأوضح الشيباني أن مطار أبو الظهور كان شبه خالٍ وقت الاعتداء الإسرائيلي، ولم تكن أعمال إعادة تأهيله قد اكتملت، كما أنه لم يكن جاهزاً للعمل بصورة كاملة، إذ كانت الأعمال فيه لا تزال في مرحلة إعادة التأهيل.
وأضاف: “لم يكن هناك أي حشد عسكري تركي في القاعدة بأي شكل من شأنه أن يبرر مثل هذا التفسير”، مؤكداً أن ربط الاعتداء بوجود عسكري تركي في المطار لا يستند إلى الوضع الميداني الذي كان قائماً آنذاك.
وأدانت الجمهورية العربية السورية في رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن كريستينا لاسن، بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب فجر أمس الثلاثاء، مؤكدة أنه عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.