الشيباني: لن نتسامح مع أي محاولة للتأثير على المسار التصاعدي الفريد للعلاقات السورية الأردنية

دمشق-سانا

أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أن العلاقات السورية الأردنية تسير في مسار تصاعدي فريد في كل المجالات، وأن الدولة السورية لن تتسامح مع أي محاولة للتأثير سلباً على هذه العلاقة.

وقال الشيباني عبر منصة (X) اليوم الأحد: “نطمح أن تكون العلاقات السورية الأردنية مثالاً ناجحاً لدولتين جارتين تجمعهما أواصر الاحترام المتبادل والتعاون المشترك والروابط الشعبية العميقة”.

وأضاف: “في هذا السياق، تؤكد الدولة السورية أنها لن تتسامح مع أي محاولة للتأثير سلباً على هذه العلاقة الأخوية بين البلدين، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على صفو العلاقات السورية الأردنية”.

وكان الشيباني بحث في عمان أمس السبت مع نظيره الأردني أيمن الصفدي التحضيرات لعقد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، وأكدا دور هذا المجلس في تعزيز التنسيق بين الوزارات وتعميق التعاون الثنائي.