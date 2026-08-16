وصول أولى رحلات الخطوط السورية القادمة من موسكو إلى مطار دمشق

دمشق-سانا

وصلت اليوم الأحد أولى رحلات الخطوط الجوية السورية القادمة من موسكو إلى مطار دمشق الدولي، بعد التحرير واستئناف الرحلات الجوية بين سوريا وروسيا.

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري في تصريح لـ سانا، أن الخطوط الجوية السورية تستعيد حضورها على خارطة الطيران الإقليمي والدولي، مشيراً إلى عمل الهيئة على إعادة ربط سوريا بالعالم، وفتح المزيد من الوجهات المباشرة، وتوفير خيارات سفر أوسع للمواطنين، وذلك ضمن خطة متكاملة لتوسيع شبكة التشغيل وتعزيز الربط الجوي.

وبين الحصري أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الخطوط الجوية السورية إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية، بما فيها وجهات أوروبية جديدة سيتم الإعلان عنها تباعاً.

غوسينوف: استئناف الرحلات الجوية حدث بالغ ‏الأهمية

بدوره، قال القائم بأعمال السفارة الروسية بدمشق زاؤور غوسينوف خلال مراسم استقبال الرحلة ‏الجوية السورية القادمة من موسكو إلى مطار دمشق الدولي: إن روسيا تواصل دعم ‏ازدهار سوريا ورفاه شعبها ووحدتها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام ‌‏1944.‏

وأشار غوسينوف إلى أن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو ودمشق حدث بالغ ‏الأهمية، حيث ستسهم الرحلات المنتظمة في تعزيز التعاون الروسي السوري المثمر في ‏مختلف المجالات، وستفتح آفاقاً جديدة لتبادل الوفود وتوطيد التنسيق وزيادة التواصل ‏بين ممثلي قطاعات الأعمال والعلوم والثقافة.‏

وأوضح غوسينوف أنه حالياً يدرس آلاف الطلاب من الجمهورية العربية السورية في الجامعات ‏الروسية، وسيتمكنون الآن من تقليل تكاليف النقل وتقليص وقت السفر، لافتاً إلى أن روسيا تبني علاقات ثنائية مع سوريا على أساس ‏الصداقة والشراكة ذات المنفعة المتبادلة مسترشدة بمصالح الشعب السوري.‏

ويشكل استئناف حركة الطيران بين دمشق وموسكو بداية لمرحلة جديدة من الانفتاح الجوي كما يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز حضور النقل الجوي السوري وتوسيع وجهاته الإقليمية والدولية.