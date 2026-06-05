المجلس السوري الأمريكي يرحّب بتعيين باراك مبعوثاً رئاسياً خاصاً للولايات المتحدة إلى سوريا

واشنطن-سانا

رحّب المجلس السوري الأمريكي اليوم الجمعة، بتعيين توماس باراك مبعوثاً رئاسياً خاصاً للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق إلى جانب مهامه سفيراً لبلاده لدى تركيا، مؤكداً تقديره للجهود التي بذلها في إدارة الملف السوري خلال الفترة الماضية.



وقال المجلس في تدوينة عبر حسابه في منصة “إكس”: “إنّ باراك الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا ومبعوثها الخاص إلى سوريا منذ أيار عام 2025، أشرف على جهود تخفيف العقوبات، ومبادرات إعادة الإعمار، والتنسيق في مكافحة داعش خلال مرحلة مفصلية من مسار الانتقال في سوريا”.



وأعرب المجلس عن تقديره لالتزام باراك المستمر تجاه دعم سوريا، مشيراً إلى أهمية دوره الموسّع في المرحلة المقبلة، وأكد تطلّعه إلى مواصلة التعاون مع باراك والإدارة الأمريكية، فيما تدخل سوريا مرحلة جديدة وحاسمة في تاريخها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الـ 31 من أيار الماضي أن باراك سيواصل مهامه سفيراً لدى تركيا، وسيتولى في الوقت نفسه منصب المبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق، مشيراً إلى أنه سيؤدي مهامه الجديدة بدعم كامل من وزارة الخارجية الأمريكية.



وكان باراك عُيّن سفيراً للولايات المتحدة لدى تركيا في نيسان 2025، كما كُلّف في الـ 23 من أيار من العام ذاته بمهام المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا.