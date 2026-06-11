الكويت تعيد فتح أجوائها

الكويت-سانا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم الخميس إعادة فتح المجال الجوي بعد إغلاقه مؤقتاً، بسبب اعتداءات إيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن الهيئة قولها: “عودة الحركة الجوية إلى طبيعتها، بعد زوال الظروف التي استدعت اتخاذ الإجراءات الاحترازية السابقة”.

وأشارت الهيئة إلى عودة الحركة التشغيلية الطبيعية في مطار الكويت الدولي، واستئناف الرحلات، موضحةً أنها تتابع الأوضاع بشكل حثيث بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الكويت وخارجها لضمان أعلى مستويات السلامة والأمن.

وكانت الكويت أعلنت في وقت سابق صباح اليوم، إغلاق مجالها الجوي وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة إثر تعرضها لهجمات إيرانية.