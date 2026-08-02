الرئيس الشرع يستقبل غداً رئيس إقليم كردستان العراق في دمشق

موك اب علمين1 الرئيس الشرع يستقبل غداً رئيس إقليم كردستان العراق في دمشق

 دمشق-سانا
 
يستقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع غداً الاثنين في قصر الشعب بدمشق رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان برزاني، الذي يزور سوريا في زيارة رسمية.
 
ومن المقرر أن يجري الجانبان مباحثات تتناول العلاقات بين الجانبين، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.
 
وتأتي الزيارة في إطار التواصل المستمر بين الجانبين، وبحث سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.

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