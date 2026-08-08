الفريق السوري يحصد فضية وبرونزيتين في أولمبياد العلوم النووية الدولي ‏بجدة

جدة-سانا
حصد الفريق الوطني السوري ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين في ختام منافسات النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي (INSO 2026)، والتي استضافتها جامعة الملك عبد العزيز في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بمشاركة 19 دولة.
ونال الطالب كرم حلوم الميدالية الفضية، بينما حصل الطالبان بشارة ناشد وعلاء سعود على الميداليتين البرونزيتين، في تأكيد جديد على قدرة الشباب السوري على تحقيق حضور علمي يليق بسوريا ومؤسساتها العلمية.
وأوضح المكتب الصحفي في هيئة الطاقة الذرية في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن هذا الفوز وضع سوريا في صدارة المشهد العلمي للمسابقة، مؤكداً قدرة طلابها على المنافسة في أحد أكثر الأولمبيادات تخصصاً ودقة في مجال العلوم النووية.
ولفت إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة مشاركة قوية للجمهورية العربية السورية، حيث خاض الطلاب اختبارات علمية مكثفة إلى جانب 120 مشاركاً، مستندين إلى برنامج تدريبي متقدم أعدّته الهيئة داخل مختبراتها المتخصصة، وبالتعاون مع هيئة التميز والإبداع.
وبين أن البرنامج تضمن تدريبات معمّقة في الفيزياء النووية، ومبادئ الوقاية الإشعاعية، وتطبيقات الاستخدامات السلمية للإشعاع، إضافة إلى تدريبات عملية على القياسات والتجارب النووية التي تحاكي طبيعة الاختبارات الدولية.
بيئة علمية متقدمة
وأشار المكتب الصحفي إلى أن هيئة الطاقة الذرية أدت دوراً محورياً في إعداد الفريق، من خلال توفير بيئة علمية متقدمة، وإشراف مباشر من خبرائها وباحثيها، وتصميم برنامج تدريبي يواكب المعايير العالمية للمنافسة.
ولفت إلى أن هذا الإعداد العلمي المتكامل مكّن الطلاب من التعامل بثقة مع الجوانب النظرية والعملية المعقدة للمسابقة، وعزّز جاهزيتهم لخوض الاختبارات الدولية بمستوى رفيع.
وبين أن هذا الفوز يمثل إضافة مهمة إلى سجل سوريا العلمي، ويعكس حضورها المستمر في المنصات الدولية، كما يؤكد نجاح المؤسسات الوطنية في بناء جيل يمتلك المعرفة النووية السلمية وقادر على توظيفها في خدمة التنمية المستدامة والتطور التكنولوجي، بما يعزز مكانة سوريا في مجالات البحث العلمي والتقانات الحديثة.
وكانت منافسات النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي (INSO 2026)، انطلقت في 3 آب الجاري بجامعة الملك عبد العزيز في مدينة جدة السعودية.
ويعد أولمبياد العلوم النووية الدولي، الذي أقرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2024، منصة علمية تهدف إلى تعزيز الاستخدام السلمي والآمن للتقنيات النووية، وتحفيز الشباب على التخصص في هذا المجال، وتشجيعهم على ابتكار حلول توسع نطاق تطبيقاته.