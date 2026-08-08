الفريق السوري يحصد فضية وبرونزيتين في أولمبياد العلوم النووية الدولي ‏بجدة

‏ ‏جدة-سانا‏

حصد الفريق الوطني السوري ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين‏ في ختام ‏منافسات النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي (‏INSO 2026‌‏)، ‏والتي استضافتها جامعة الملك عبد العزيز في مدينة جدة بالمملكة العربية ‏السعودية بمشاركة 19 دولة.‏

ونال الطالب كرم حلوم الميدالية الفضية، بينما حصل الطالبان بشارة ناشد ‏وعلاء سعود على الميداليتين البرونزيتين، في تأكيد جديد على قدرة الشباب ‏السوري على تحقيق حضور علمي يليق بسوريا ومؤسساتها العلمية.‏

‏‏‏وأوضح المكتب الصحفي في هيئة الطاقة الذرية في تصريح لـ سانا اليوم ‏السبت، أن هذا الفوز وضع سوريا في صدارة المشهد العلمي للمسابقة، ‏مؤكداً قدرة طلابها على المنافسة في أحد أكثر الأولمبيادات تخصصاً ودقة ‏في مجال العلوم النووية.‏

ولفت إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة مشاركة قوية للجمهورية العربية ‏السورية، حيث خاض الطلاب اختبارات علمية مكثفة إلى جانب 120 ‏مشاركاً، مستندين إلى برنامج تدريبي متقدم أعدّته الهيئة داخل مختبراتها ‏المتخصصة، وبالتعاون مع هيئة التميز والإبداع.‏

‏وبين أن البرنامج تضمن تدريبات معمّقة في الفيزياء النووية، ومبادئ الوقاية ‏الإشعاعية، وتطبيقات الاستخدامات السلمية للإشعاع، إضافة إلى تدريبات ‏عملية على القياسات والتجارب النووية التي تحاكي طبيعة الاختبارات ‏الدولية.‏

‏‏بيئة علمية متقدمة

وأشار المكتب الصحفي إلى أن هيئة الطاقة الذرية أدت دوراً محورياً في ‏إعداد الفريق، من خلال توفير بيئة علمية متقدمة، وإشراف مباشر من ‏خبرائها وباحثيها، وتصميم برنامج تدريبي يواكب المعايير العالمية للمنافسة.‏

‏ولفت إلى أن هذا الإعداد العلمي المتكامل مكّن الطلاب من التعامل بثقة مع ‏الجوانب النظرية والعملية المعقدة للمسابقة، وعزّز جاهزيتهم لخوض ‏الاختبارات الدولية بمستوى رفيع.‏

وبين أن هذا الفوز يمثل إضافة مهمة إلى سجل سوريا العلمي، ويعكس ‏حضورها المستمر في المنصات الدولية، كما يؤكد نجاح المؤسسات الوطنية ‏في بناء جيل يمتلك المعرفة النووية السلمية وقادر على توظيفها في خدمة ‏التنمية المستدامة والتطور التكنولوجي، بما يعزز مكانة سوريا في مجالات ‏البحث العلمي والتقانات الحديثة.‏

‏‏وكانت منافسات النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي (‏INSO ‌‎2026‌‏)، انطلقت في 3 آب الجاري بجامعة الملك عبد العزيز في مدينة جدة ‏السعودية.

ويعد أولمبياد العلوم النووية الدولي، الذي أقرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ‏عام 2024، منصة علمية تهدف إلى تعزيز ‏الاستخدام السلمي والآمن ‏للتقنيات النووية، وتحفيز الشباب على التخصص في هذا المجال، وتشجيعهم ‏على ابتكار حلول ‏توسع نطاق تطبيقاته.‏