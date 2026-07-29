اتفاقية التعاون مع مؤسسة “أريرانغ” الكورية تعزّز حضور سوريا الإعلامي ‏وتوسّع شراكاتها الدولي

دمشق-سانا
أكد مدير التعاون الدولي في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، براء عثمان، أن الاتفاقية التي وقعتها الهيئة مع مؤسسة البث الدولي الكوري ” أريرانغ” تمثل مرحلةً جديدةً من الانفتاح الإيجابي بين البلدين، للاستفادة من التجربة الكورية التي حققت حضوراً وتأثيراً عالميين في مجالات التعليم والإعلام والدراما وصناعة المحتوى.
وأوضح عثمان، في تصريح لـ سانا، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية تشكل خطوة أولى نحو التبادل البرامجي، بما يسهم في تنويع المحتوى الإعلامي، وتعزيز التبادل الثقافي، ولا سيما في ظل الانتشار الواسع للبرامج التي تنتجها الهيئة الكورية، بما في ذلك برامج الأطفال، مشيراً إلى ما حققته كوريا الجنوبية أيضاً في مجال التطور التقني.
وذكر عثمان، أن سوريا تتطلع إلى الاستفادة من هذه الخبرات والتجارب، بما يدعم تطوير قطاع الإعلام الوطني، ويسهم في مواكبة التطورات التقنية والمهنية عالمياً، بعد سنوات من التحديات التي أثرت في مسيرة العمل الإعلامي وتحديث بنيته.
وكان مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون علاء برسيلو وقع مع سفير كوريا الجنوبية لدى سوريا غيوسوك جون، يوم أمس الثلاثاء، اتفاقية ترخيص مجاني مع مؤسسة البث الدولي الكوري “أريرانغ “، تتيح عرض ثلاثة برامج كورية مدبلجة إلى اللغة العربية، بما يسهم في تنويع المحتوى الإعلامي وتعزيز التبادل الثقافي.