اتفاقية التعاون مع مؤسسة “أريرانغ” الكورية تعزّز حضور سوريا الإعلامي ‏وتوسّع شراكاتها الدولي

دمشق-سانا‏

أكد مدير التعاون الدولي في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، براء عثمان، ‏أن الاتفاقية التي وقعتها الهيئة مع مؤسسة البث الدولي الكوري ” أريرانغ” ‏تمثل مرحلةً جديدةً من الانفتاح الإيجابي بين البلدين، للاستفادة من التجربة ‏الكورية التي حققت حضوراً وتأثيراً عالميين في مجالات التعليم والإعلام ‏والدراما وصناعة المحتوى‎.‎

وأوضح عثمان، في تصريح لـ سانا، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية تشكل ‏خطوة أولى نحو التبادل البرامجي، بما يسهم في تنويع المحتوى الإعلامي، ‏وتعزيز التبادل الثقافي، ولا سيما في ظل الانتشار الواسع للبرامج التي ‏تنتجها الهيئة الكورية، بما في ذلك برامج الأطفال، مشيراً إلى ما حققته كوريا ‏الجنوبية أيضاً في مجال التطور التقني.‏

وذكر عثمان، أن سوريا تتطلع إلى الاستفادة من هذه الخبرات والتجارب، بما ‏يدعم تطوير قطاع الإعلام الوطني، ويسهم في مواكبة التطورات التقنية ‏والمهنية عالمياً، بعد سنوات من التحديات التي أثرت في مسيرة العمل ‏الإعلامي وتحديث بنيته‎.‎

وكان مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون علاء برسيلو وقع مع سفير ‏كوريا الجنوبية لدى سوريا غيوسوك جون، يوم أمس الثلاثاء، اتفاقية ترخيص ‏مجاني مع مؤسسة البث الدولي الكوري “أريرانغ “، تتيح عرض ثلاثة ‏برامج كورية مدبلجة إلى اللغة العربية، بما يسهم في تنويع المحتوى ‏الإعلامي وتعزيز التبادل الثقافي‎.‎