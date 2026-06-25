وزير الطوارئ يبحث في جنيف مع رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تعزيز التعاون

جنيف-سانا

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح اليوم الخميس، مع رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عبد الله المندوس، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وناقش اللقاء الذي جرى في مقر المنظمة في مدينة جنيف بسويسرا، تعزيز التعاون بين سوريا والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ولا سيما في مجالات تطوير بنية الرصد الجوي، وتحديث منظومات الإنذار المبكر، ورفع كفاءة العمل الفني للمركز الوطني للأرصاد الجوية في سوريا.

وتطرق الجانبان إلى أبرز الاحتياجات الفنية والتقنية اللازمة لتطوير عمل المركز، بما يشمل دعم تقنيات الرصد، وتبادل البيانات والخبرات، وبناء القدرات الوطنية، بما يسهم في تحسين جودة التنبؤات الجوية وتعزيز الاستجابة للكوارث والمخاطر المناخية.

واختتمت يوم أمس الأربعاء في مدينة جنيف بسويسرا أعمال مؤتمر ‏المعنيين بإزالة الألغام ‏في سوريا برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، وبالشراكة ‏مع مركز جنيف ‏الدولي لأنشطة إزالة الألغام للأغراض الإنسانية “GICHD”، ‌‏وبدعم ‏من الاتحاد الأوروبي، ودولتي ألمانيا وسويسرا‌‏، وبمشاركة عدد من الجهات الوطنية ‏والشركاء الدوليين والمانحين.

وشهد هذا المؤتمر منذ انطلاقه يوم الإثنين الماضي جلسات حوارية وفنية واسعة ركزت على واقع التلوث بالألغام والذخائر غير المنفجرة في سوريا، وتأثيراته الإنسانية والاقتصادية، والفجوات القائمة في عمليات المسح والتطهير، و‏الجهود المبذولة لمعالجة آثار التلوث بالألغام والذخائر غير المنفجرة ‏ومخلفات الحرب، وانعكاساتها على حياة المدنيين وعمليات التعافي وإعادة ‏الإعمار.‏