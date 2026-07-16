سوريا تشارك في الاجتماع التحضيري للدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة ‏العربية ‏للتنمية الصناعية ‏

طرابلس-سانا
تشارك سوريا، ممثلةً بالقائم بأعمال السفارة في طرابلس سمير الشلبي، في أعمال الاجتماع التحضيري للدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، المنعقد في طرابلس، بمشاركة وفود وممثلين عن 21 دولة عربية.
واستعرض وكيل وزارة الصناعة والمعادن الليبي خلال كلمته الافتتاحية استراتيجية ليبيا لتطوير قطاع التعدين والثروة المعدنية، باعتباره أحد ركائز تنويع الاقتصاد، مشدداً على أهمية تعزيز الشراكات العربية وتطوير البنية التحتية الصناعية والتعدينية.
وناقشت اللجنة التحضيرية خلال جلستها الأولى تقرير المجلس التنفيذي، وتقرير المدير العام للمنظمة، إلى جانب عدد من المبادرات والبرامج في مجالات التنمية الصناعية، والمواصفات والمقاييس، والثروة المعدنية، والتدريب الفني، بما يعزز التعاون والتكامل الصناعي بين الدول العربية.