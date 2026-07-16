سوريا تشارك في الاجتماع التحضيري للدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة ‏العربية ‏للتنمية الصناعية ‏

photo 1 2026 07 16 10 51 07 سوريا تشارك في الاجتماع التحضيري للدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة ‏العربية ‏للتنمية الصناعية ‏

طرابلس-سانا‏

تشارك سوريا، ممثلةً بالقائم بأعمال السفارة في طرابلس سمير الشلبي، في ‏أعمال الاجتماع التحضيري للدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة ‏العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، المنعقد في طرابلس، بمشاركة ‏وفود وممثلين عن 21 دولة عربية.‏

واستعرض وكيل وزارة الصناعة والمعادن الليبي خلال كلمته الافتتاحية ‏استراتيجية ليبيا لتطوير قطاع التعدين والثروة المعدنية، باعتباره أحد ركائز ‏تنويع الاقتصاد، مشدداً على أهمية تعزيز الشراكات العربية وتطوير البنية ‏التحتية الصناعية والتعدينية.‏

وناقشت اللجنة التحضيرية خلال جلستها الأولى تقرير المجلس التنفيذي، ‏وتقرير المدير العام للمنظمة، إلى جانب عدد من المبادرات والبرامج في ‏مجالات التنمية الصناعية، والمواصفات والمقاييس، والثروة المعدنية، ‏والتدريب الفني، بما يعزز التعاون والتكامل الصناعي بين الدول العربية.‏

photo 2 2026 07 16 10 51 07 سوريا تشارك في الاجتماع التحضيري للدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة ‏العربية ‏للتنمية الصناعية ‏
photo 4 2026 07 16 10 51 07 سوريا تشارك في الاجتماع التحضيري للدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة ‏العربية ‏للتنمية الصناعية ‏
photo 3 2026 07 16 10 51 07 سوريا تشارك في الاجتماع التحضيري للدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة ‏العربية ‏للتنمية الصناعية ‏
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