سوريا تشارك في الاجتماع التحضيري للدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة ‏العربية ‏للتنمية الصناعية ‏

طرابلس-سانا‏

تشارك سوريا، ممثلةً بالقائم بأعمال السفارة في طرابلس سمير الشلبي، في ‏أعمال الاجتماع التحضيري للدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة ‏العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، المنعقد في طرابلس، بمشاركة ‏وفود وممثلين عن 21 دولة عربية.‏

واستعرض وكيل وزارة الصناعة والمعادن الليبي خلال كلمته الافتتاحية ‏استراتيجية ليبيا لتطوير قطاع التعدين والثروة المعدنية، باعتباره أحد ركائز ‏تنويع الاقتصاد، مشدداً على أهمية تعزيز الشراكات العربية وتطوير البنية ‏التحتية الصناعية والتعدينية.‏

وناقشت اللجنة التحضيرية خلال جلستها الأولى تقرير المجلس التنفيذي، ‏وتقرير المدير العام للمنظمة، إلى جانب عدد من المبادرات والبرامج في ‏مجالات التنمية الصناعية، والمواصفات والمقاييس، والثروة المعدنية، ‏والتدريب الفني، بما يعزز التعاون والتكامل الصناعي بين الدول العربية.‏