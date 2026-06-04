سوريا تشارك في أعمال الجمعية العمومية الثامنة لمرفق البيئة العالمي في سمرقند

سمرقند-سانا

يشارك وفد من وزارة الإدارة المحلية والبيئة في أعمال الجمعية العمومية الثامنة لمرفق البيئة العالمي (GEF) والمنعقدة في مدينة سمرقند الأوزبكية، وذلك في إطار جهود تطوير التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مجالات البيئة والمناخ والتنمية المستدامة.



وذكرت الوزارة اليوم الخميس أن المشاركة تأتي دعماً للجهود الوطنية الرامية إلى تطوير المشاريع البيئية والمناخية ذات الأولوية، وتعزيز حضور سوريا في المنصات الدولية المعنية بالتمويل البيئي والمناخي.

وأضافت الوزارة: إن هذه المشاركة تسهم في توسيع فرص التعاون وتبادل الخبرات وبناء الشراكات الداعمة للأولويات الوطنية، بما ينعكس إيجاباً على تنفيذ البرامج والمشاريع المرتبطة بحماية البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.







وبدأت أعمال الجمعية العمومية الثامنة لمرفق البيئة العالمي في 30 أيار الماضي وتستمر حتى 6 حزيران الجاري.



وتنعقد الجمعية العمومية لمرفق البيئة العالمي كل أربع سنوات بمشاركة 186 دولة، إلى جانب منظمات دولية وخبراء ومؤسسات معنية بالشأن البيئي والمناخي، وتناقش أولويات التمويل البيئي العالمي وقضايا التغير المناخي والتنوع الحيوي وإدارة الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة.