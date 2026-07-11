قبل ساعات من انتهائها.. أمريكا تمدد تصاريح عمل المستفيدين من الحماية المؤقتة بينهم سوريون

واشنطن-سانا



مددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصاريح العمل لمئات الآلاف من المهاجرين المشمولين بوضع الحماية المؤقتة من هايتي وست دول أخرى، بينها سوريا، وذلك قبل ساعات فقط من انتهاء صلاحيتها.



ونقلت وكالة رويترز اليوم السبت عن دائرة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة قولها: إن تصاريح مواطني هايتي ستظل سارية حتى 24 تموز الجاري، فيما تنتهي تصاريح المهاجرين من دول أخرى بما فيها سوريا وإثيوبيا والصومال خلال أسبوع.



ويأتي القرار بعد حكم المحكمة العليا الأمريكية الشهر الماضي الذي أتاح لإدارة ترامب إنهاء وضع الحماية المؤقتة لبعض الجنسيات، وهو وضع يسمح بالبقاء والعمل قانونياً داخل الولايات المتحدة عندما تكون بلدانهم الأصلية متأثرة بكوارث أو نزاعات.



وأثار الحكم مخاوف واسعة بين المنظمات الحقوقية من احتمال حرمان مئات الآلاف من الحماية من الترحيل، وفقدان تصاريح العمل.



كما حذّرت نقابات عمالية من أن إلغاء التصاريح قد يسبب اضطراباً في أماكن العمل، ويؤثر في قطاعات اقتصادية رئيسية، في وقت تواصل فيه إدارة ترامب تطبيق سياسة هجرة مشددة تشمل رسوماً مرتفعة على بعض طلبات التأشيرات وتوسيع التدقيق في حسابات المتقدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، بدعوى تعزيز الأمن الداخلي وحماية فرص العمل للمواطنين الأمريكيين.