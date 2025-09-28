مباحثات سورية سعودية في الرياض لتطوير التعاون الإعلامي وتبادل البرامج المشتركة

photo 2025 09 28 19 32 06 مباحثات سورية سعودية في الرياض لتطوير التعاون الإعلامي وتبادل البرامج المشتركة
وزير الإعلام السوري مع نظيره السعودي - واس

الرياض-سانا

بحث وزير الإعلام حمزة المصطفى، مع نظيره السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، خلال لقائهما في الرياض اليوم، سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أنه تم خلال اللقاء بحث مختلف أوجه التعاون الإعلامي المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب استعراض مجالات التبادل الإعلامي من خلال البرامج المشتركة.

وشكّل الجانبان فريق عمل مشترك لإعداد المبادرات والبرامج والمشروعات الإعلامية المشتركة.

واطلع الوزير المصطفى، خلال زيارته، مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام السعودية، على المشروعات والمبادرات التي تُسهم في إثراء المشهد الإعلامي، إضافةً إلى برامج تدريب الكوادر الإعلامية وتطويرها.

وتأتي هذه المباحثات وزيارة وزير الإعلام والوفد المرافق له للرياض، في ظل تنامي العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

