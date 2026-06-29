دراسات وتقارير دولية: تجارة الكبتاغون دعمت ‏اقتصاد النظام البائد خلال سنوات الثورة

دمشق-سانا‏

لم تعد تجارة مخدرات الكبتاغون خلال حكم النظام البائد تُطرح بوصفها قضية ‏أمنية أو جنائية فحسب، بل تحولت إلى ملف ‏اقتصادي وسياسي استقطب اهتمام الأمم المتحدة ‏والحكومات الغربية ومراكز الأبحاث الدولية، بعدما ‏ربطت تقارير ودراسات دولية بين توسع إنتاج هذه ‏المادة في سوريا في فترة حكم النظام البائد واعتماده ‏بصورة متزايدة على الاقتصاد غير المشروع، ‏لتعويض الانهيار الذي أصاب موارده التقليدية جراء ‏سياساته على مدى سنوات‎.‎

وبحسب التقرير العالمي للمخدرات لعام 2025 ‏الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ‏والجريمة‎ (UNODC) ‎في 26 حزيران 2025، فإن ‏تجارة الكبتاغون جلبت مليارات الدولارات للنظام ‏البائد خلال سنوات الثورة، بعدما دفعت العقوبات ‏الدولية والعزلة الاقتصادية ذلك النظام إلى الاعتماد ‏بصورة متزايدة على مصادر دخل غير مشروعة، ‏مؤكداً أن سوريا ظلت مركزاً رئيسياً لإنتاج ‏الكبتاغون وتهريبه، في حين يبقى الحجم الحقيقي ‏للعائدات من الصعب قياسه بدقة بسبب الطبيعة ‏السرية لشبكات الإنتاج والاتجار وتشعبها عبر عدد ‏من الدول‎.‎

وتنسجم هذه النتائج مع تقديرات نقلتها وكالة رويترز ‏عن خبراء معهد‎ New Lines Institute for ‎Strategy and Policy، الذين قدروا أن النظام ‏البائد حقق نحو 2.4 مليار دولار سنوياً من تجارة ‏الكبتاغون، فيما بلغت القيمة الإجمالية للسوق العالمية ‏المرتبطة بهذه المادة نحو 10 مليارات دولار سنوياً، ‏بما يعكس حجم الاعتماد المتزايد على الاقتصاد غير ‏المشروع في ظل الانهيار الاقتصادي الذي شهدته ‏سوريا‎.‎

البنك الدولي: تحول الاقتصاد السوري نحو الأنشطة ‏غير القانونية

وأشار تقرير المرصد الاقتصادي السوري الصادر ‏عن البنك الدولي عام 2024 إلى أن تجارة الكبتاغون ‏أصبحت من أبرز مظاهر التحول الذي شهده ‏الاقتصاد السوري خلال سنوات حكم النظام البائد، في ظل ‏تراجع القطاعات الإنتاجية التقليدية جراء سياسات ‏الاقتصادية للنظام البائد وجرائمه التي تسببت بفرض ‏العقوبات والعزلة الاقتصادية‎.‎

وأورد التقرير، استناداً إلى بيانات ودراسات ‏متخصصة، أن القيمة السوقية السنوية للكبتاغون ذي ‏المنشأ السوري تراوحت بين 1.9 و5.6 مليارات ‏دولار خلال الفترة بين عامي 2020 و2023، وهي ‏مستويات تجاوزت قيمة الصادرات السورية القانونية ‏التي بلغت نحو 960 مليون دولار في عام 2023، ‏مع تأكيده أن الحجم الفعلي للعائدات التي دخلت إلى ‏سوريا يبقى غير واضح بسبب العقوبات وصعوبة ‏تحويل الأموال‎.‎

وفي السياق ذاته، خلص مركز كارنيغي للشرق ‏الأوسط إلى أن الكبتاغون تحول إلى أكثر صادرات ‏سوريا قيمة خلال السنوات الأخيرة من حكم النظام ‏البائد، وقدر قيمة الشحنات المرتبطة بسوريا خلال ‏عام 2021 بنحو 5.7 مليارات دولار، وهو رقم ‏يفوق بأضعاف قيمة العديد من الصادرات التقليدية ‏السورية في الفترة نفسها‎.‎

واعتبر المركز أن تجارة الكبتاغون أصبحت من ‏أبرز مصادر النقد الأجنبي للنظام البائد، بعدما شهد ‏الاقتصاد تحولاً تدريجياً من الاعتماد على القطاعات ‏الإنتاجية التقليدية إلى أنشطة غير مشروعة وفرت ‏هامشاً مالياً دعم النظام في مواجهة الضغوط ‏الاقتصادية والعقوبات الدولية، إضافة إلى تمويل ‏شبكات وشخصيات مرتبطة بالمؤسسات العسكرية ‏والأمنية‎.‎

‎عقوبات أمريكية وأوروبية تطال شبكات مرتبطة ‏بالتجارة‎

ولم تقتصر هذه المعلومات على التقارير البحثية ‏والإعلامية، بل صدرت أيضاً عن جهات حكومية ‏غربية، ففي 28 آذار 2023، أعلنت وزارة الخزانة ‏الأمريكية في بيان ، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ‎(OFAC)‎، فرض عقوبات بالتنسيق مع المملكة ‏المتحدة على شخصيات سورية قالت: إنها تدعم ‏إنتاج الكبتاغون وتهريبه لصالح نظام بشار الأسد، ‏مؤكدة أن تجارة الكبتاغون تحولت إلى مشروع ‏إجرامي يدر مليارات الدولارات، وأن النظام البائد ‏اتجه بصورة متزايدة إلى إنتاج المخدر والاتجار به ‏لتوليد العملات الصعبة في ظل العقوبات والأزمة ‏الاقتصادية‎.‎

وأوضح البيان أن “الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد ‏أدارت عدداً من مصادر الدخل غير المشروعة، من ‏بينها تسهيل إنتاج الكبتاغون والاتجار به، فيما كان ‏وسيم الأسد، شخصية رئيسية في الشبكة الإقليمية ‏لتهريب المخدرات، حيث شارك مع موردين رفيعي ‏المستوى بتهريب المواد المهربة والكبتاغون وغيرها ‏من المخدرات في جميع أنحاء المنطقة، بدعم من ‏النظام الساقط‎”.

ذكر البيان “أن الشحنة التي تم ضبطها عام 2020 ‏في ميناء ساليرنو الإيطالي والتي تقدر بـ 84 مليون ‏حبة كبتاغون وبقيمة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار تم ‏إنتاجها في مصنع يملكه أحد أزلام النظام البائد‎”.

كما أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في 24 نيسان ‌‏2023 فرض عقوبات على 25 شخصاً و8 كيانات ‏مرتبطة بإنتاج الكبتاغون، طالت أفراداً من عائلة ‏الأسد ورجال أعمال وشخصيات مرتبطة بقوات ‏النظام المخلوع والأجهزة الأمنية على قوائم ‏العقوبات، مؤكداً أن تجارة الكبتاغون أصبحت ‏نموذج أعمال يقوده النظام البائد، وأنها توفر إيرادات ‏تثري الدائرة المقربة منه وتساعده على مواصلة ‏سياساته الاجرامية‎.‎

ورغم اختلاف التقديرات بشأن الحجم الحقيقي ‏للعائدات المالية الناتجة عن تجارة الكبتاغون، فإن ‏معظم التقارير تتفق على أن هذه التجارة تحولت ‏خلال السنوات الأخيرة من حكم المجرم الفار بشار ‏الأسد إلى أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي، وأسهمت ‏في توفير مورد مالي مهم للنظام، فيما تؤكد الأمم ‏المتحدة أن الحجم الفعلي للاقتصاد غير المشروع ‏المرتبط بالكبتاغون يبقى من الصعب قياسه بدقة ‏بسبب طبيعته السرية وتشعب شبكاته الإقليمية‎.‎

ومنذ سقوط النظام البائد عملت الحكومة السورية ‏على اتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية والقانونية ‏لتفكيك شبكات إنتاج وتهريب الكبتاغون وإلقاء ‏القبض على العديد من المتورطين وأبرزهم وسيم ‏الأسد ابن عم المجرم الفار بشار الأسد‎.‎