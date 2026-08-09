علوش لـ سانا: تسلّم الرصيف (4) خطوة نوعية تعزز القدرات التشغيلية لمرفأ طرطوس

دمشق-سانا



أكد مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش، أن الاتفاق على استلام الرصيف رقم (4) في مرفأ طرطوس، يمثل خطوةً نوعيةً من شأنها تعزيز الطاقة التشغيلية للمرفأ، ورفع قدرته على استقبال السفن ومناولة مختلف أنواع البضائع.



وقال علوش في تصريح لـ سانا، اليوم الأحد: إن الرصيف يمتد بطول 630 متراً، ويتميز بغاطس متدرج يبدأ من 10 أمتار في الجهة الشرقية ويصل إلى 13.20 متراً في الجهة الغربية، كما يجاور الرصيف رقم (5) المخصص لسفن “الرورو” وهي (سفن شحن بحري صُممت خصيصاً لنقل البضائع ذات العجلات مثل السيارات، والشاحنات، والحافلات، والآلات الثقيلة، وعربات القطارات، وتُشحن هذه البضائع عن طريق قيادتها أو سحبها للدخول والخروج عبر منحدرات ضخمة دون الحاجة لرافعات)، الأمر الذي يتيح تحقيق قدر أكبر من التكامل في عمليات استقبال السفن ومناولة البضائع.

طاقة استيعابية لـ 3 بواخر بحمولة 55 ألف طن

وبين علوش أن المواصفات الفنية للرصيف (4) تتيح استقبال ثلاث بواخر ضخمة في آنٍ واحد، بحمولات تصل إلى 55 ألف طن، إلى جانب تكامل عملياته مع استقبال سفن «الرورو»، والاستفادة من المستودعات ومساحات التخزين المحاذية له في تخزين مختلف أنواع البضائع.



وتوقع علوش أن يسهم دخول الرصيف حيز التشغيل في تخفيف تكدس السفن وتقليل الضغط عن باقي أرصفة المرفأ، وتسريع عمليات الشحن والتفريغ، ورفع معدلات المناولة والإنتاجية، وتقليص مدة انتظار السفن، بما يعزز كفاءة الخدمات اللوجستية والتشغيلية في المرفأ.



وكانت سوريا أعلنت، في وقت سابق اليوم الأحد، عن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا تحسم مصير القاعدتين ‌‏الروسيتين في حميميم ‏وطرطوس، وذلك بعد عام ونصف من المفاوضات والمباحثات المكثفة التي قادتها وزارة ‏الخارجية ‌‏والمغتربين.



وتنص مذكرة التفاهم على بدء عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في ‏الساحل السوري، ‏على أن تتولى الدولة السورية إدارة ‌‏المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف ‏التجاري الرابع في ‏ميناء طرطوس، بما يتيح إدخالهما ‌‏تدريجياً ضمن منظومة الإدارة المدنية.