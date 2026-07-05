سوريا تُهنئ الجزائر بذكرى عيد الاستقلال

دمشق-سانا



تقدمت الجمهورية العربية السورية بأصدق التهاني وأطيب التمنيات إلى حكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال.



وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الأحد: إن هذه الذكرى تستحضر التضحيات الجسيمة التي قدّمها الشعب الجزائري في سبيل نيل حريته، مؤكدة اعتزاز سوريا بما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية وروابط أخوية متينة، ومتمنية للجزائر دوام الأمن والاستقرار وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.



ويأتي احتفال الجزائر بعيد الاستقلال في الخامس من تموز بوصفه محطة وطنية خالدة تُجسّد تتويج عقود من المقاومة الشعبية التي خاضها الشعب الجزائري لأكثر من خمسة وسبعين عاماً ضد الاستعمار الفرنسي، وقدّم خلالها ثمناً باهظاً بلغ أكثر من خمسة ملايين شهيد، وهي مناسبة تؤكد فيها الجزائر وفاءها لرسالة الشهداء والتزامها بمواصلة مسار التنمية وتعزيز سيادتها الوطنية.