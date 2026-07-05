القنصلية السورية في عنتاب: إنجاز أكثر من 6 آلاف معاملة وخدمات نوعية بتقنيات حديثة



أنجزت القنصلية السورية في ولاية غازي عنتاب أكثر من 6000 معاملة، وذلك في إطار تقديم خدماتها للسوريين المقيمين جنوب تركيا.

وأوضح القنصل السوري في غازي عنتاب علي مصطفى لـ سانا، أنه منذ اليوم الثاني لافتتاح القنصلية بدأنا باستقبال المواطنين وتقديم الخدمات لهم، بما فيها إصدار وتجديد جوازات السفر، وتنظيم الوكالات وتصديق الوثائق والثبوتيات وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطنون السوريون.

وبيّن القنصل السوري أن الحجز على هذه الخدمات يتم عن طريق تطبيق mofa بشكل سلس، وبإمكان المواطنين الدخول والحجز دون أي وساطة، لافتاً إلى أن القنصلية أنجزت في هذه الفترة ما يزيد على 6000 معاملة، بمعدّل 550 إلى 600 معاملة يومياً، مع السعي لزيادة الحجوزات لتصل إلى 1000 معاملة.

وأشار مصطفى إلى أن افتتاح القنصلية العامة في غازي عنتاب جاء لتخفيف أعباء وتكاليف السفر، ولتسهيل وصول الخدمات القنصلية للمواطنين السوريين الموجودين في جنوب تركيا.

وعبّر عدد من المواطنين عن ارتياحهم في تحسن جودة الخدمات المقدّمة لهم، وسرعة وانتظام الدور وتعامل العاملين الجيّد معهم.

وفي 11 حزيران من العام الجاري افتتح وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني القنصلية السورية في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا، بهدف تقديم خدمات للمواطنين السوريين المقيمين في الولاية.

ويبلغ عدد السوريين في تركيا الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة مليونين و296 ألفاً، وذلك بعد عودة أكثر من 650 ألفاً منذ سقوط الأسد حتى نيسان الفائت من العام الجاري بحسب وكالة الاناضول.