الداخلية السورية تشارك بدورة تخصصية تستضيفها ‏منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي

لاهاي-سانا
شاركت وزارة الداخلية ضمن وفد الجمهورية العربية السورية في دورة تدريبية تخصصية، تستضيفها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) في مدينة لاهاي بهولندا.
وذكرت وزارة الداخلية في قناتها عبر التلغرام اليوم السبت، أن وفد الوزارة ضم كلاً من مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد سامر الحسين، ومدير إدارة مكافحة الإرهاب العميد نايف عبد المجيد، إلى جانب ممثلين عن وزارات وهيئات وطنية معنية.
ووفق الوزارة، تركز الدورة على تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة التهديدات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية، والاطلاع على أحدث الممارسات والإجراءات الدولية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات مع خبراء المنظمة والدول الأعضاء، بما يسهم في تطوير الكفاءات المؤسسية، وتوثيق التعاون الدولي في هذا المجال.