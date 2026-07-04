الداخلية السورية تشارك بدورة تخصصية تستضيفها ‏منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي

photo 2 2026 07 04 11 01 43 الداخلية السورية تشارك بدورة تخصصية تستضيفها ‏منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي

لاهاي-سانا

شاركت وزارة الداخلية ضمن وفد الجمهورية العربية السورية في ‏دورة تدريبية تخصصية، تستضيفها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية‎ ‌‎(OPCW) ‎في مدينة لاهاي بهولندا‎.‎

photo 1 2026 07 04 11 01 43 الداخلية السورية تشارك بدورة تخصصية تستضيفها ‏منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي

وذكرت وزارة الداخلية في قناتها عبر التلغرام اليوم السبت، أن وفد ‏الوزارة ضم كلاً من مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية ‏وحقوق الإنسان العميد سامر الحسين، ومدير إدارة مكافحة الإرهاب ‏العميد نايف عبد المجيد، إلى جانب ممثلين عن وزارات وهيئات ‏وطنية معنية.

ووفق الوزارة، تركز الدورة على تعزيز القدرات الوطنية في ‏مواجهة التهديدات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية، والاطلاع على ‏أحدث الممارسات والإجراءات الدولية، بالإضافة إلى تبادل ‏الخبرات مع خبراء المنظمة والدول الأعضاء، بما يسهم في تطوير ‏الكفاءات المؤسسية، وتوثيق التعاون الدولي في هذا المجال‎.‎

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