السفارة السورية في بيروت تتابع تداعيات قصف إسرائيلي أدى لمقتل 7 سوريين في جنوب لبنان

بيروت-سانا

أكدت سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت اليوم متابعتها تداعيات القصف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، الذي أدى إلى مقتل سبعة مواطنين سوريين وإصابة ثمانية آخرين في بلدة الحنية جنوب لبنان.

وأوضحت السفارة، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، أنها تعمل على تسهيل إجراءات نقل جثامين بعض الضحايا إلى وطنهم، إضافة إلى متابعة أوضاع المصابين والاطمئنان على سلامتهم.

وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام ذكرت في وقت سابق اليوم، أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الحنية في قضاء صور، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من السوريين.

وصعّدت إسرائيل اعتداءاتها على لبنان منذ الثاني من آذار الجاري، بعد استهداف ميليشيا حزب الله مواقع إسرائيلية، وتشمل الاعتداءات غارات يومية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع توغل بري عبر عدة محاور في الجنوب اللبناني.