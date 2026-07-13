ممثل بريطانيا الخاص إلى سوريا: انعقاد مجلس الشعب خطوة مهمة في مسار الانتقال السياسي

33 1 860x479 1 ممثل بريطانيا الخاص إلى سوريا: انعقاد مجلس الشعب خطوة مهمة في مسار الانتقال السياسي

دمشق-سانا

أكد الممثل البريطاني الخاص إلى سوريا “باري بيتش” اليوم الإثنين، أنّ انعقاد مجلس الشعب في سوريا، أمس الأحد، يعد خطوة مهمة في مسار الانتقال السياسي.

وشدّد بيتش في بيان نشره مكتبه عبر منصة إكس، على وقوف المملكة المتحدة على أهبة الاستعداد لدعم الجهود التي من شأنها تعزيز مؤسسات الدولة السورية والسلام والاستقرار والأمن على المدى الطويل.

وأعرب بيتش عن تطلعه للعمل المشترك مع المجلس ومع الأعضاء الذين سيتولون مهامهم البرلمانية الجديدة.

وكان مجلس الشعب عقد أمس الأحد، أولى جلساته بعد التحرير، بحضور الرئيس أحمد الشرع، ورئيس ‏اللجنة العليا لانتخابات ‌‏المجلس محمد الأحمد، وعدد من الوزراء‎.‎

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