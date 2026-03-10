محاضرة في ثقافي المزة بدمشق تستعيد سيرة الباحث محمد بشير زهدي

086A0159 محاضرة في ثقافي المزة بدمشق تستعيد سيرة الباحث محمد بشير زهدي

دمشق-سانا

نظم المركز الثقافي العربي في المزة اليوم الثلاثاء، محاضرة قدمها الباحث التراثي مازن ستوت، تناولت السيرة العلمية والمهنية لعالم الآثار والباحث الراحل محمد بشير زهدي، وذلك بحضور نخبة من المهتمين بالشأن الثقافي والآثاري، وعدد من الباحثين المتخصصين بتاريخ دمشق وتراثها.

086A0194 محاضرة في ثقافي المزة بدمشق تستعيد سيرة الباحث محمد بشير زهدي

واستعرض الباحث أبرز المحطات في مسيرة زهدي، بدءاً من دراسته للحقوق، ثم إيفاده إلى باريس لدراسة الآداب باللغة الفرنسية، حيث نال شهادات علمية من مؤسسات ثقافية مرموقة، من بينها متحف اللوفر.

كما تطرق إلى عمله الطويل في المتحف الوطني بدمشق، إذ شغل منصب أمين متحف الآثار الكلاسيكية بين عامي 1955 و1981، قبل أن يتولى مهمة أمين سر رئاسة المتحف حتى عام 2003، وشارك خلال مسيرته في مؤتمرات وندوات علمية متخصصة بالآثار والتراث، ما جعله أحد أبرز الأسماء في هذا المجال.

مازن ستوت محاضرة في ثقافي المزة بدمشق تستعيد سيرة الباحث محمد بشير زهدي

وأوضح ستوت في تصريح لـ سانا، أن الهدف من هذه المحاضرة هو تسليط الضوء على شخصيات ثقافية وعلمية تركت بصمة واضحة في تاريخ سوريا الثقافي، مؤكداً أهمية تعريف الأجيال الجديدة بهذه القامات التي أسهمت في تطوير البحث الأثري وصون التراث الوطني.

وتأتي هذه الفعالية ضمن الأنشطة التي تنظمها وزارة الثقافة السورية ومديرياتها في المحافظات، بهدف إحياء الذاكرة الثقافية الوطنية، والتعريف بأعلام الفكر والتراث الذين كان لهم دور بارز في بناء المشهد الثقافي السوري.

086A0174 scaled محاضرة في ثقافي المزة بدمشق تستعيد سيرة الباحث محمد بشير زهدي
086A0177 scaled محاضرة في ثقافي المزة بدمشق تستعيد سيرة الباحث محمد بشير زهدي
086A0200 scaled محاضرة في ثقافي المزة بدمشق تستعيد سيرة الباحث محمد بشير زهدي
086A0227 scaled محاضرة في ثقافي المزة بدمشق تستعيد سيرة الباحث محمد بشير زهدي
التعريف بالحقوق والواجبات في القوانين العمالية في ندوة حوارية بدمشق
الشباب يتصدرون المشهد في معرض دمشق الدولي للكتاب بنسخته الاستثنائية
التعليم العالي تلغي اختبارات القبول الجامعي باستثناء بعض الاختصاصات
فعالية شعبية في ساحة الأمويين تأكيداً على وحدة الشعب السوري ورفضاً لدعوات التقسيم والانفصال
معرض “هواجس” في ثقافي أبو رمانة يجمع مدارس وتقنيات فنية متنوعة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك