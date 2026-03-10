محاضرة في ثقافي المزة بدمشق تستعيد سيرة الباحث محمد بشير زهدي

دمشق-سانا

نظم المركز الثقافي العربي في المزة اليوم الثلاثاء، محاضرة قدمها الباحث التراثي مازن ستوت، تناولت السيرة العلمية والمهنية لعالم الآثار والباحث الراحل محمد بشير زهدي، وذلك بحضور نخبة من المهتمين بالشأن الثقافي والآثاري، وعدد من الباحثين المتخصصين بتاريخ دمشق وتراثها.

واستعرض الباحث أبرز المحطات في مسيرة زهدي، بدءاً من دراسته للحقوق، ثم إيفاده إلى باريس لدراسة الآداب باللغة الفرنسية، حيث نال شهادات علمية من مؤسسات ثقافية مرموقة، من بينها متحف اللوفر.

كما تطرق إلى عمله الطويل في المتحف الوطني بدمشق، إذ شغل منصب أمين متحف الآثار الكلاسيكية بين عامي 1955 و1981، قبل أن يتولى مهمة أمين سر رئاسة المتحف حتى عام 2003، وشارك خلال مسيرته في مؤتمرات وندوات علمية متخصصة بالآثار والتراث، ما جعله أحد أبرز الأسماء في هذا المجال.

وأوضح ستوت في تصريح لـ سانا، أن الهدف من هذه المحاضرة هو تسليط الضوء على شخصيات ثقافية وعلمية تركت بصمة واضحة في تاريخ سوريا الثقافي، مؤكداً أهمية تعريف الأجيال الجديدة بهذه القامات التي أسهمت في تطوير البحث الأثري وصون التراث الوطني.

وتأتي هذه الفعالية ضمن الأنشطة التي تنظمها وزارة الثقافة السورية ومديرياتها في المحافظات، بهدف إحياء الذاكرة الثقافية الوطنية، والتعريف بأعلام الفكر والتراث الذين كان لهم دور بارز في بناء المشهد الثقافي السوري.