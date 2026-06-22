المقاولون الأتراك يبدون استعدادهم للمشاركة بإعادة الإعمار في سوريا

أنقرة-سانا



أكد رئيس اتحاد المقاولين الأتراك أردال أرن اليوم الإثنين استعداد شركات المقاولات التركية للاضطلاع بدور فاعل في مشاريع إعادة إعمار سوريا.



وقال أرن، في تصريحات لوكالة الأناضول: إن سوريا تعرضت لدمار واسع نتيجة سنوات الحرب، التي اندلعت جراء لجوء النظام البائد إلى العنف لقمع الثورة السورية، ما يجعل البلاد بحاجة إلى جهود كبيرة لإعادة الإعمار.



وأشار إلى أن الحكومة السورية أبدت رغبة واضحة في مشاركة الشركات التركية في عملية إعادة البناء، لافتاً إلى أن وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار نقل هذا التوجه خلال منتدى اقتصادي مشترك عُقد في إسطنبول قبل نحو شهرين.



بدورها أكدت شركات المقاولات التركية استعدادها للاضطلاع بدور فاعل في مشاريع إعادة البناء، مستندة إلى خبراتها الواسعة وحضورها المتنامي في الأسواق الدولية.



وأضاف أرن: إن المقاولين الأتراك يواصلون تنويع أسواقهم الخارجية في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والحروب والصراعات في منطقة الشرق الأوسط.



وأكد أرن أن حضور الشركات التركية في الخارج لا يقتصر على البعد الاقتصادي، بل يسهم أيضاً في تعزيز الروابط بين الشعوب والدول، مضيفاً: “لا نسعى فقط إلى بناء الجسور بين الضفاف، بل نريد أيضاً بناء جسور بين القلوب والشعوب والدول”.



وتكثف سوريا جهودها لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وإعادة تأهيل البنية التحتية، عبر توقيع اتفاقيات تعاون مع دول وشركات إقليمية ودولية، وعقد منتديات اقتصادية مشتركة، تهدف إلى جذب رؤوس الأموال والخبرات الفنية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار.

