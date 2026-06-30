سوريا وتركيا توقعان في دمشق مذكرة تعاون لتعزيز الشراكة ‏في إدارة الكوارث والطوارئ

دمشق-سانا
وقع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، ووزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي في دمشق اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون بهدف إرساء إطار فعّال للتعاون المشترك في مجال إدارة الكوارث والطوارئ.
وتتضمن المذكرة تقديم المساعدة والاستجابة المتبادلة عند وقوع الكوارث أو حالات الطوارئ، وتبادل الخبرات والمعارف، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات الوقاية والتأهب والاستجابة، بما يسهم في تعزيز الجاهزية المشتركة وقدرات البلدين في مواجهة الكوارث وحماية الأرواح.
وجاء توقيع المذكرة عقب مباحثات بين الجانبين حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وذلك ضمن زيارة الوزير التركي والوفد المرافق له إلى سوريا.
تعزيز الجاهزية المشتركة
وفي منشور له عبر منصة “إكس” أشار الوزير الصالح إلى أن توقيع المذكرة يحمل بعداً مهنياً وإنسانياً، معرباً عن شكره وتقديره لوزير الداخلية التركي وإدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) وقيادتها وكوادرها، تقديراً لما قدموه من دعم وخبرة وتعاون على مدى السنوات الماضية، معرباً عن تطلعه إلى أن يشكل هذا التعاون خطوة جديدة نحو بناء قدرات أفضل، وتعزيز الجاهزية المشتركة، وحماية المزيد من الأرواح في البلدين.
وقال الوزير الصالح: قبل ثلاثة عشر عاماً، حضرت مع عدد من زملائي أول دورة تدريبية في الدفاع المدني في تركيا، تعلمنا خلالها مبادئ الإنقاذ وأسس العمل الاحترافي في الاستجابة للطوارئ، وما زلت أذكر ذلك الدرس الذي ترك أثراً عميقاً في مسيرتي المهنية، حين استطاع المدرب أن يظهر لنا الفارق بين المنقذ المدرّب وغير المدرّب، وهو الفارق بين الحياة والموت بالنسبة لشخص ينتظر المساعدة.
وبين الوزير الصالح أن تلك المرحلة شهدت العمل بإمكانات متواضعة وأدوات محدودة، لكن بإرادة كبيرة وإيمان بأهمية إنقاذ الأرواح وخدمة الناس، موضحاً أنه بعد سنوات من العمل والتحديات والتجارب، أصبح التعاون اليوم مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية قائماً على الشراكة وتقاسم المسؤولية الإنسانية في إنقاذ الأرواح.
تبادل الخبرات والعمل الميداني المشترك
بدوره، أكد وزير الداخلية التركي عبر منصة “إكس”، أن هذه المذكرة ستسهم في الارتقاء بتبادل الخبرات والعمل الميداني المشترك إلى أرضية أقوى، مشدداً على أن بلاده ستواصل مشاركة المعرفة والخبرات التي تمتلكها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) مع الجانب السوري لدعم استقرار الأوضاع وتطبيع الحياة في كل المجالات.
وأشار الوزير التركي إلى عمق الروابط الأخوية والإنسانية التي تجمع البلدين، مؤكداً على استمرار العمل المشترك كتفاً بكتف من أجل تحقيق السلام والأمن في المنطقة.
وتأتي مذكرة التعاون في إطار تعزيز التعاون السوري التركي في مجال إدارة الكوارث والطوارئ، بما يسهم في تطوير آليات الاستجابة للكوارث، وتبادل الخبرات الفنية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، بما يعزز الجاهزية ويحد من آثار الكوارث ويحمي الأرواح.
وكان وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي بحث مع نظيره السوري أنس خطاب في دمشق في وقت سابق اليوم سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآليات تطوير التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.