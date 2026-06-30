سوريا وتركيا توقعان في دمشق مذكرة تعاون لتعزيز الشراكة ‏في إدارة الكوارث والطوارئ

دمشق-سانا

وقع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، ‏ووزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي في دمشق اليوم ‏الثلاثاء، مذكرة تعاون بهدف إرساء إطار فعّال للتعاون المشترك ‏في مجال إدارة الكوارث والطوارئ.‏

وتتضمن المذكرة تقديم المساعدة والاستجابة المتبادلة عند وقوع ‏الكوارث أو حالات الطوارئ، وتبادل الخبرات والمعارف، ‏وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات الوقاية والتأهب ‏والاستجابة، بما يسهم في تعزيز الجاهزية المشتركة و‏قدرات البلدين في مواجهة الكوارث وحماية الأرواح.‏

وجاء توقيع المذكرة عقب مباحثات بين الجانبين حول سبل ‏تعزيز التعاون بين البلدين، وذلك ضمن زيارة الوزير التركي ‏والوفد المرافق له إلى سوريا.‏

تعزيز الجاهزية المشتركة

وفي منشور له عبر منصة “إكس” أشار الوزير الصالح ‏إلى أن توقيع المذكرة يحمل بعداً مهنياً وإنسانياً، معرباً عن شكره ‏وتقديره لوزير الداخلية التركي وإدارة الكوارث والطوارئ ‏التركية (‏AFAD‏) وقيادتها وكوادرها، تقديراً لما قدموه من دعم ‏وخبرة وتعاون على مدى السنوات الماضية، معرباً عن تطلعه ‏إلى أن يشكل هذا التعاون خطوة جديدة نحو بناء قدرات أفضل، ‏وتعزيز الجاهزية المشتركة، وحماية المزيد من الأرواح في ‏البلدين.‏

وقال الوزير الصالح: قبل ثلاثة عشر عاماً، حضرت مع عدد ‏من زملائي أول دورة تدريبية في الدفاع المدني في تركيا، ‏تعلمنا خلالها مبادئ الإنقاذ وأسس العمل الاحترافي في ‏الاستجابة للطوارئ، وما زلت أذكر ذلك الدرس الذي ترك أثراً ‏عميقاً في مسيرتي المهنية، حين استطاع المدرب أن يظهر لنا ‏الفارق بين المنقذ المدرّب وغير المدرّب، وهو الفارق بين الحياة ‏والموت بالنسبة لشخص ينتظر المساعدة.‏

وبين الوزير الصالح أن تلك المرحلة شهدت العمل بإمكانات ‏متواضعة وأدوات محدودة، لكن بإرادة كبيرة وإيمان بأهمية ‏إنقاذ الأرواح وخدمة الناس، موضحاً أنه بعد سنوات من العمل ‏والتحديات والتجارب، أصبح التعاون اليوم مع إدارة الكوارث ‏والطوارئ التركية قائماً على الشراكة وتقاسم المسؤولية ‏الإنسانية في إنقاذ الأرواح.‏

‏تبادل الخبرات والعمل الميداني المشترك

بدوره، أكد وزير الداخلية التركي عبر منصة “إكس”، أن هذه ‏المذكرة ستسهم في الارتقاء بتبادل الخبرات والعمل الميداني ‏المشترك إلى أرضية أقوى، مشدداً على أن بلاده ستواصل ‏مشاركة المعرفة والخبرات التي تمتلكها رئاسة إدارة الكوارث ‏والطوارئ التركية (‏AFAD‏) مع الجانب السوري لدعم استقرار ‏الأوضاع وتطبيع الحياة في كل المجالات.‏

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وأشار الوزير التركي إلى عمق الروابط الأخوية والإنسانية التي ‏تجمع البلدين، مؤكداً على استمرار العمل المشترك كتفاً بكتف ‏من أجل تحقيق السلام والأمن في المنطقة.‏

وتأتي مذكرة التعاون في إطار تعزيز التعاون السوري التركي ‏في مجال إدارة الكوارث والطوارئ، بما يسهم في تطوير آليات ‏الاستجابة للكوارث، وتبادل الخبرات الفنية، وتنفيذ برامج ‏تدريبية متخصصة، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، بما ‏يعزز الجاهزية ويحد من آثار الكوارث ويحمي الأرواح.‏

وكان وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي بحث مع نظيره ‏السوري أنس خطاب في دمشق في وقت سابق اليوم سبل تعزيز ‏التعاون والتنسيق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ‏وآليات تطوير التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، ‏ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.‏