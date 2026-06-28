سوريا تعزي السعودية في ضحايا سقوط مروحية أرامكو

دمشق-سانا

عزت الجمهورية العربية السورية شقيقتها المملكة العربية السعودية في ضحايا حادثة سقوط المروحية التابعة لشركة أرامكو في منطقة رأس تنورة شرقي المملكة.

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، في بيان عن “خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، في ضحايا حادثة سقوط المروحية، التي أودت بحياة جميع من كانوا على متنها”.

وأكّدت الوزارة تضامنها الكامل مع المملكة في مصابها الأليم، داعية المولى عز وجل أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على ذويهم بالصبر والسلوان.

وكانت وكالة الأنباء السعودية “واس” أعلنت في وقت سابق اليوم عن مقتل 14 شخصاً بتحطم طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو في منطقة رأس تنورة شرقي المملكة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب سقوط المروحية.