سوريون في النمسا ينظمون حملة لجمع التبرعات، بالتزامن مع حملة “دير العز”

وفد من وزارة الداخلية يطلع على الواقع الأمني في مدينة رأس العين شمال الحسكة
افتتاح ثلاثة مراكز للشرطة في حمص لتعزيز الأمن والاستقرار وخدمة الأهالي.
مبادرة لتوزيع المساعدات الغذائية على المتضررين من الحرائق في سهل الغاب بريف حماة الغربي
بمشاركة عدد من الفعاليات الاقتصادية وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية.. محافظ حلب يفتتح سوق خان الحرير الأثري
الرئيس الشرع يضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية والاستثمارية في حمص
