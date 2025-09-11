سوريون في النمسا ينظمون حملة لجمع التبرعات، بالتزامن مع حملة “دير العز”
شهادات لأهالي الكيارية بريف حلب الشرقي حول قصف قوات قسد الصاروخي لقريتهم
جهود مستمرة في حمص لمكافحة ظاهرة التسول وإعادة تأهيل المشردين
سحر الخيوط وعبق التراث.. حرفة المكرمية تعود بأنامل نساء من حلب
الحبتور في لقاء خاص مع سانا: سوريا أرض خصبة للاستثمارات بما تمتلكه من مقومات
جانب من التحضيرات النهائية لحملة دير العز
استعدادات أمنية في دير الزور لضمان سلامة الأهالي المشاركين في حملة “دير العز”
المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية أسعد حسن الشيباني ونظيره الكرواتي جوردان رادمان
