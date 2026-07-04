وزارة الصحة تشارك في مؤتمر الاتحاد العربي لمنتجي الأدوية ‏والمستلزمات الطبية في الأردن‎ ‎

‎عمان-سانا‏

شارك وفد من وزارة الصحة السورية في أعمال مؤتمر الاتحاد ‏العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية‎ (AUPAM) ‎الذي ‏استضافته العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة نخبة من الشركات ‏والخبرات المتخصصة، ما شكّل منصة لتبادل الرؤى حول ‏مستقبل الصناعة الدوائية العربية‎.‎

وأوضح معاون وزير الصحة للشؤون الصيدلانية هاني بغدادي ‏وفق قناة الوزارة عبر التلغرام اليوم السبت، أن المؤتمر الذي ‏عقد الأسبوع الماضي ناقش فرص التعاون وتبادل الخبرات ‏ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في تطوير الصناعة الدوائية ‏السورية، وتعزيز إنتاج الأدوية النوعية، ورفع تنافسية المنتج ‏الدوائي السوري في الأسواق الإقليمية‎.‎



‎ ‎‎وأكد بغدادي التزام الوزارة بمواصلة دعم وتطوير قطاع ‏الصناعات الدوائية في سوريا، باعتباره إحدى ركائز الأمن ‏الصحي والتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى مواصلة العمل على ‏تهيئة بيئة تنظيمية محفزة للاستثمار والتطوير، وفي مقدمتها ‏تأسيس هيئة الدواء السورية وفق أفضل المعايير‎.‎

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وعلى هامش المشاركة، اطلع الوفد على عدد من المصانع ‏الدوائية وشركات التطوير والتحليل النوعي، في إطار تعزيز ‏تبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب المختلفة لدعم قطاع ‏الصناعة الدوائية في سوريا‎.‎

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يذكر أن مؤتمر الاتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات ‏الطبية‎ “‎الاتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية‎ ‌‎(AUPAM)”، هو تجمع عربي متخصص يُعنى بقطاع ‏الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية في الدول العربية، ‏ويهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الشركات والهيئات ‏التنظيمية العاملة في هذا المجال‎.‎