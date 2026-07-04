وزارة الصحة تشارك في مؤتمر الاتحاد العربي لمنتجي الأدوية ‏والمستلزمات الطبية في الأردن‎ ‎

عمان-سانا
شارك وفد من وزارة الصحة السورية في أعمال مؤتمر الاتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية (AUPAM) الذي استضافته العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة نخبة من الشركات والخبرات المتخصصة، ما شكّل منصة لتبادل الرؤى حول مستقبل الصناعة الدوائية العربية.
وأوضح معاون وزير الصحة للشؤون الصيدلانية هاني بغدادي وفق قناة الوزارة عبر التلغرام اليوم السبت، أن المؤتمر الذي عقد الأسبوع الماضي ناقش فرص التعاون وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في تطوير الصناعة الدوائية السورية، وتعزيز إنتاج الأدوية النوعية، ورفع تنافسية المنتج الدوائي السوري في الأسواق الإقليمية.
وأكد بغدادي التزام الوزارة بمواصلة دعم وتطوير قطاع الصناعات الدوائية في سوريا، باعتباره إحدى ركائز الأمن الصحي والتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى مواصلة العمل على تهيئة بيئة تنظيمية محفزة للاستثمار والتطوير، وفي مقدمتها تأسيس هيئة الدواء السورية وفق أفضل المعايير.
وعلى هامش المشاركة، اطلع الوفد على عدد من المصانع الدوائية وشركات التطوير والتحليل النوعي، في إطار تعزيز تبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب المختلفة لدعم قطاع الصناعة الدوائية في سوريا.
يذكر أن مؤتمر الاتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية “الاتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية (AUPAM)”، هو تجمع عربي متخصص يُعنى بقطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية في الدول العربية، ويهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الشركات والهيئات التنظيمية العاملة في هذا المجال.