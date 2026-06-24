مباحثات سوريّة إماراتية لتعزيز التعاون بقطاع النقل

دمشق-سانا
بحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع وفد وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل المهندس محمد إبراهيم المنصوري، واقع قطاع النقل البري والخدمات اللوجستية في سوريا، وسبل تطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأكد الجانبان خلال اللقاء التنسيقي الذي عقد اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة بدمشق عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وأهمية تعزيز التعاون في مجالات النقل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي، بما يسهم في دعم جهود التنمية وإعادة الإعمار.
واقع النقل وآفاق تطويره في سوريا
وقدم الوزير بدر عرضاً حول واقع قطاع النقل البري والخدمات اللوجستية في سوريا وآفاق تطويره خلال المرحلة المقبلة، موضحاً الإطار المفاهيمي لمنظومة النقل، والتمثيل التخطيطي لها بشكل يظهر تحليل النقل كـ “منظومة متكاملة” تتفاعل فيها البيئة، التكنولوجيا، الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وسلوك مستخدمي وسائط النقل.
وفيما يتعلق بقطاع النقل السككي، أوضح بدر أن إجمالي طول الشبكة الحديدية القائمة يبلغ نحو 2500 كيلومتر، منها 1052 كيلومتراً لا تزال في الخدمة، في حين تتوزع بقية المشاريع بين قيد الإنشاء والدراسة والتخطيط، مشيراً إلى أن التقديرات الأولية لتكلفة إصلاح وتأهيل الخطوط الحديدية مرتفعة جداً، وأن الإمكانات الحكومية الحالية لا تكفي لتغطية هذه الاحتياجات في ظل وجود أولويات خدمية وتنموية أخرى.
واستعرض بدر واقع شبكة الطرق المركزية في سوريا، موضحاً أن إجمالي أطوال شبكة الطرق يبلغ 45349 كيلومتراً، منها 9058 كيلومتراً من الطرق المركزية، بينها 1618 كيلومتراً من الأوتوسترادات، إضافة إلى نحو ألف جسر طرقي، تعرض 86 منها لأضرار خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يستدعي إجراء تقييم شامل لحالة الطرق والجسور ووضع برامج لإعادة تأهيلها.
ولفت الوزير بدر إلى التحديات المرتبطة بقدم أسطول الشاحنات ومركبات النقل في سوريا، والحاجة إلى تحديثه ورفع كفاءته بما ينسجم مع متطلبات التنمية الاقتصادية وحركة التجارة.
وأشار إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها الشهر الماضي بين المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية وشركة محطة حاويات اللاذقية الدولية /ش.م.م/لإنشاء مرافئ جافة في دمشق وحلب وحمص، إضافة إلى المفاوضات الجارية مع البنك الدولي لتأهيل شبكة السكك الحديدية والحصول على منحة بقيمة 200 مليون دولار للمساهمة في أعمال التأهيل الإسعافي للشبكة
محاور العمل 2026-2028
وعرض الوزير بدر أبرز محاور العمل للفترة 2026-2028، والتي تشمل إعداد السياسة الوطنية للنقل البري المستدام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإصلاح الإطار التنظيمي لنقل البضائع، وإطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية لتنظيم علاقات نقل البضائع بالشراكة مع القطاع الخاص، وإحداث المجلس الأعلى للنقل المستدام.
وتتضمن الخطة أيضاً مشروع استبدال مركبات النقل القديمة من سيارات الأجرة و”السرافيس” والشاحنات، وتحديث قانون السير والمركبات، وإصلاح نظام منح رخص القيادة، والتوسع في تطبيق حلول التحول الرقمي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب التأهيل الشامل لشبكة الطرق المركزية وإطلاق مشاريع الطرق الاستراتيجية بالتشارك مع القطاع الخاص، ومنها محورا شمال-جنوب وغرب-شرق، وطريق اللاذقية-أريحا-حلب.
مشاريع مطروحة للاستثمار والتأهيل
وأشار بدر إلى طرح عدد من الإعلانات لاستدراج عروض خارجية لتنفيذ مشاريع تأهيل وتطوير محاور طرقية رئيسية تشمل طريق نصيب-دمشق، وطريق دمشق-حمص، وطريق حمص-حلب مع وصلة سراقب-إدلب، إضافة إلى مشاريع لتوسعة بعض الطرق القائمة وتحويلها إلى طرق سريعة مزدوجة، ولا سيما على محور دمشق-تدمر-دير الزور.
كما تشمل المشروعات المطروحة خدمات الإشراف والاستشارات الفنية لتنفيذ مشاريع تأهيل محور نصيب-دمشق-حمص-حلب مع وصلة سراقب-إدلب، ومشاريع توسعة محور دمشق-تدمر-دير الزور.
اهتمام إماراتي بفرص التعاون
من جانبهم، أكد أعضاء الوفد الإماراتي أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمعوا إلى أبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل البري، ولا سيما ما يتعلق بحركة النقل والشحن عبر الحدود بين سوريا ودول الخليج العربي.
وأعرب الوفد عن اهتمامه بدراسة فرص التعاون والمساهمة في مشاريع إعادة تأهيل وتطوير شبكة النقل البري، مشيراً إلى أهمية تشكيل فرق عمل مشتركة لمناقشة المشاريع المطروحة وآليات تمويلها، بما يحقق شراكات فاعلة بين الجهات المشغلة والمستثمرين، ويسهم في تطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية في سوريا.
حضر اللقاء سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في سوريا حمد راشد بن علوان الحبسي، وممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين عدنان لويس، ومن جانب الوزارة معاون الوزير لشؤون النقل البري محمد رحال، ومستشاره لشؤون النقل المستدام سنان الخير، ومستشارته للتحول الرقمي ريا عرفات، ومدير النقل البري علي أسبر، ومدير عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية أسامة حداد، ومدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ النجار، ومدير التعاون الدولي إياد الأسعد.
وكان وزير النقل يعرب بدر، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق حمد راشد بن علوان الحبسي بحثا في الـ 3 من حزيران الجاري، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع النقل، وإمكانية تقديم الدعم في مجالات الطرق والسكك الحديدية والتحول الرقمي ومعاملات المركبات ونقل البضائع.