الداخلية السورية تشارك في ندوة بالرياض حول دور ‏الأمن الإعلامي في ‏تعزيز الأمن المجتمعي

الرياض-سانا
شارك ممثلون عن إدارة الإعلام في وزارة الداخلية السورية في أعمال ندوة حول “دور الأمن الإعلامي في تعزيز الأمن المجتمعي”، عُقدت في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالعاصمة السعودية الرياض.
وذكرت وزارة الداخلية في قناتها عبر التلغرام اليوم الأحد، أن هذه المشاركة تأتي في إطار تبادل الخبرات المؤسساتية، وتسليط الضوء على أهمية الرسالة الإعلامية وتكاملها مع جهود المؤسسات الأمنية، لترسيخ الاستقرار وحماية المجتمع.
وكان وفد من وزارة الداخلية شارك في كانون الثاني الماضي بأعمال الملتقى العلمي الدولي الذي أقيم تحت عنوان “أمن الفعاليات الرياضية الكبرى: التحديات الأمنية والقانونية في ظل التحولات الرقمية”، والذي عقد في العاصمة المغربية الرباط ونظمته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع وزارة العدل المغربية، والمرصد الوطني للإجرام، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمنظمة الدولية للهجرة.