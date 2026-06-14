الداخلية السورية تشارك في ندوة بالرياض حول دور ‏الأمن الإعلامي في ‏تعزيز الأمن المجتمعي

‏الرياض-سانا‏

شارك ممثلون عن إدارة الإعلام في وزارة الداخلية السورية في أعمال ندوة ‏حول “دور الأمن الإعلامي في ‏تعزيز الأمن المجتمعي”، عُقدت في جامعة ‏نايف العربية ‏للعلوم الأمنية بالعاصمة السعودية الرياض‎.‎

وذكرت وزارة الداخلية في قناتها عبر التلغرام اليوم ‏الأحد، أن هذه المشاركة ‏تأتي في إطار تبادل الخبرات ‏المؤسساتية، وتسليط الضوء على أهمية ‏الرسالة ‏الإعلامية وتكاملها مع جهود المؤسسات الأمنية، لترسيخ ‏الاستقرار ‏وحماية المجتمع‎.‎

وكان وفد من وزارة الداخلية شارك في كانون الثاني الماضي بأعمال ‏الملتقى العلمي الدولي الذي أقيم تحت عنوان “أمن الفعاليات الرياضية ‏الكبرى: التحديات الأمنية والقانونية في ظل التحولات الرقمية”، والذي عقد ‏في العاصمة المغربية الرباط ونظمته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ‏بالتعاون مع وزارة العدل المغربية، والمرصد الوطني للإجرام، ومكتب ‏الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمنظمة الدولية للهجرة.‏