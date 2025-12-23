سوريا والمجلس الدنماركي للاجئين يناقشان تعزيز التعاون في الاستجابة للكوارث ودعم التعافي

دمشق-سانا

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع المديرة القطرية للمجلس الدنماركي للاجئين (DRC) في سوريا ليزا جين والوفد المرافق لها، آفاق التعاون المشترك في مجال الاستجابة للطوارئ ودعم مرحلة التعافي.

وتناولت المباحثات التي جرت أمس في مقر الوزارة بدمشق، أهمية تعزيز الجهود في قطاعات المياه والإصحاح وإعادة تأهيل قنوات الري، إضافة إلى دعم المزارعين في مواجهة آثار الجفاف، فضلاً عن التوسع في برامج إزالة الألغام، بما يسهم في حماية المجتمعات المحلية، وتوفير بيئة آمنة للتنمية.

وأكد الوزير الصالح حرص الحكومة السورية على توسيع الشراكات مع المنظمات الدولية لضمان استجابة فعالة للكوارث ودعم مستدام لمرحلة التعافي، مشيراً إلى أن التعاون مع المجلس الدنماركي للاجئين يشكل رافعة مهمة في هذا المجال.

من جانبها، أعربت جين عن تقديرها للتعاون القائم مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، مؤكدةً استعداد المجلس لمواصلة دعمه للبرامج الإنسانية والتنموية في سوريا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية، بما يحقق استجابة متكاملة للطوارئ، ويسهم في بناء مرحلة التعافي على أسس أكثر صلابة واستدامة.