سوريا وفنلندا تبحثان التعاون في بناء السلام وتمكين ذوي الإعاقة

نيويورك-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع وكيلة وزارة الخارجية للسياسة الخارجية والأمنية في فنلندا أوتي هولوباينن سبل التعاون المشترك، وذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن المباحثات تناولت التعاون في مجالات بناء السلام وبناء القدرات والإدماج المجتمعي للسيدات والأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار أعمال المؤتمر المنعقد بمشاركة الدول الأطراف في الاتفاقية.

وانطلقت أول أمس الثلاثاء أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وتستمر حتى اليوم الخميس تحت شعار “الاتفاقية في عامها العشرين: الاحتفال بالإنجازات وتوطيدها وتشكيل المرحلة القادمة من التنفيذ في عالم متغير”