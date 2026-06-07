وفد سوريا يبحث على هامش أعمال الجمعية العمومية لمرفق البيئة ‏العالمي دعم المشاريع الحيوية

WhatsApp Image 2026 06 04 at 2.45.58 PM Copy 1 وفد سوريا يبحث على هامش أعمال الجمعية العمومية لمرفق البيئة ‏العالمي دعم المشاريع الحيوية

سمرقند-سانا

أجرى وفد من وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية، لقاءات مع ‏المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة “إيكاردا‏” ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة‎ ‌‎(IUCN)‎، وذلك على هامش أعمال الجمعية العمومية الثامنة لمرفق ‏البيئة العالمي‎ (GEF) ‎بمدينة سمرقند في أوزبكستان‎.‎

وذكرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عبر قناتها على تلغرام، اليوم ‏الأحد، أن اللقاءات تناولت بحث دعم المشاريع ذات الأولوية في ‏مجالات المناخ والبيئة، والتنوع الحيوي، واستصلاح الأراضي في ‏سوريا‎.‎

وشارك وفد من وزارة الإدارة المحلية والبيئة‎ ‎في أعمال الجمعية ‏العمومية الثامنة لمرفق البيئة العالمي‎ (GEF)والتي عقدت في مدينة ‏سمرقند الأوزبكية، خلال الفترة من الـ 30 من أيار الماضي وحتى الـ 6 من ‏حزيران الجاري، وذلك في إطار جهود تطوير التعاون مع الشركاء ‏الإقليميين والدوليين في مجالات البيئة والمناخ والتنمية المستدامة‎.‎

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