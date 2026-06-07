وفد سوريا يبحث على هامش أعمال الجمعية العمومية لمرفق البيئة ‏العالمي دعم المشاريع الحيوية

سمرقند-سانا
أجرى وفد من وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية، لقاءات مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة “إيكاردا” ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، وذلك على هامش أعمال الجمعية العمومية الثامنة لمرفق البيئة العالمي (GEF) بمدينة سمرقند في أوزبكستان.
وذكرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عبر قناتها على تلغرام، اليوم الأحد، أن اللقاءات تناولت بحث دعم المشاريع ذات الأولوية في مجالات المناخ والبيئة، والتنوع الحيوي، واستصلاح الأراضي في سوريا.
وشارك وفد من وزارة الإدارة المحلية والبيئة في أعمال الجمعية العمومية الثامنة لمرفق البيئة العالمي (GEF)والتي عقدت في مدينة سمرقند الأوزبكية، خلال الفترة من الـ 30 من أيار الماضي وحتى الـ 6 من حزيران الجاري، وذلك في إطار جهود تطوير التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مجالات البيئة والمناخ والتنمية المستدامة.