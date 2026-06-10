الوزير البشير يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة

66 2 الوزير البشير يبحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي واقع قطاع الطاقة

واشنطن-سانا

بحث وزير الطاقة محمد البشير مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور “جيم ريش – Jim Risch”، واقع قطاع الطاقة والتحديات التي تواجهه، وفي مقدمتها احتياجات البنية التحتية، وتأمين الإمدادات، وجذب الاستثمارات، وتطوير القدرات الفنية والتقنية، وذلك في مقر الكونغرس بالعاصمة واشنطن.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم استدامة قطاع الطاقة ورفع كفاءته، إضافة إلى استعراض فرص التعاون المشترك في مختلف مجالات الطاقة، وآليات الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية؛ بما يسهم في مواجهة التحديات الراهنة ودعم جهود التنمية الاقتصادية.

وأشارت الوزارة الى أن الجانبين أكدا على أهمية استمرار الحوار والتنسيق المشترك، بما يعزز التعاون في قطاع الطاقة، ويحقق المصالح المتبادلة، ويدعم استقرار وأمن الطاقة على المدى الطويل.

ويأتي اللقاء على هامش انعقاد المنتدى العالمي للطاقة الذي تستضيفه واشنطن يومي الـ 9‏ والـ 10 من حزيران الجاري، بمشاركة مسؤولين حكوميين وقادة شركات وخبراء دوليين، لبحث ‏قضايا أمن الطاقة والتحول الطاقي والاستثمارات المستقبلية.‏

ويشارك وفد سوري برئاسة الوزير البشير في المنتدى العالمي للطاقة في العاصمة ‏الأمريكية واشنطن “‏Global Energy Forum‏”، الذي ينعقد يومي الـ 9 و الـ 10 من حزيران ‌‏2026، وذلك بهدف تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، وبحث الفرص الاستثمارية ‏المتاحة ‏أمام الشركات الأمريكية في مشروعات الطاقة والبنية التحتية في ‏سوريا‌‏.

سوريا ترحب بقرار كندا رفع العقوبات وتعدّه خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون
وزير الخارجية التركي يدعو دول التعاون الإسلامي لدعم سوريا في مرحلة إعادة الإعمار
اجتماع موسع في وزارة الطاقة السورية لمناقشة استراتيجية قطاع المياه والإصحاح البيئي
بمشاركة سوريا… انطلاق أعمال المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية ‏والثقافة والعلوم “الألكسو” في تونس
الأمم المتحدة تدين العدوان الإسرائيلي على بلدة بيت جن وتدعو لاحترام سيادة سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك