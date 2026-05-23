وزارة الأوقاف تبحث تطوير الخدمات المقدمة للحجاج السوريين في مكة ‏المكرمة

مكة المكرمة-سانا
عقدت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف، اليوم السبت، الاجتماع العام السنوي لبعثات الحج السورية في مكة المكرمة، بهدف تنسيق الجهود وتطوير الخدمات المقدمة للحجاج السوريين ضمن استعداداتها المتواصلة لموسم حج 1447هـ، تحت شعار: “تكاملٌ، تطويرٌ، وتميّزٌ في خدمة ضيوف الرحمن”.
وشارك في الاجتماع وزيرا الأوقاف محمد أبو الخير شكري والثقافة محمد ياسين الصالح، وعضو مجلس الإفتاء الأعلى الدكتور إبراهيم شاشو، والقائم بأعمال السفارة السورية في المملكة العربية السعودية محسن مهباش.
تعزيز الجاهزية
وجرى خلال الاجتماع توزيع المهام ومناقشة خطط العمل وآليات التنسيق بين مختلف اللجان والكوادر، بما يعزز الجاهزية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدّمة للحجاج السوريين في الأراضي المقدسة.
وركز الاجتماع على التحول الرقمي في إدارة الحج، وتطوير الخدمات الصحية والتوعوية والإعلامية والآليات العملية لتحقيق الانسجام بين التخصصات المختلفة تحت مظلة البعثة.
خدمة ضيوف الرحمن مسؤولية عظيمة
وقال الوزير شكري خلال كلمة له: إن الحج يمثل مدرسةً إيمانية وأخلاقية تعزز معاني الوحدة والتكافل والصبر والانضباط، مؤكداً أن خدمة ضيوف الرحمن مسؤولية عظيمة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد وتكامل الجهود لتأمين أفضل الخدمات والرعاية للحجاج.
من جهته، استعرض مدير إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف نور الدين الأعرج، عمل مكاتب البعثة المختلفة خلال موسم الحج، مشيداً بمستوى التنسيق والتعاون بين المكاتب الإدارية والصحية والدينية والإعلامية، وما حققه ذلك من انسيابية في العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ولا سيما في مجالات التنظيم والتحول الرقمي والمتابعة الميدانية.
بدورهم قدم رؤساء المكاتب الإدارية والصحية والدينية والإعلامية في البعثة السورية عرضاً لآليات عملهم الميداني والتنسيق المؤسسي خلال موسم الحج، وخدماتهم المقدمة.
كما جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التجارب والخطط التشغيلية، وبما يعكس جاهزية بعثة الحج السورية وحرصها على تقديم أفضل مستويات الرعاية والتنظيم لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.
تعزيز العمل المؤسسي
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود إدارة الحج والعمرة بهدف تعزيز العمل المؤسسي، وتطوير آليات التنسيق والمتابعة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للحجاج السوريين في المشاعر المقدسة.
وشهد برنامج الحجاج السوريين في مكة المكرمة، أمس الجمعة، إقامة مجموعة من المحاضرات الدينية والتزكوية، نظّمتها إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية، بمشاركة شخصيات علمية ودعوية ضمن “مشروع الشخصيات الفخرية”، وذلك في 5 فنادق تستضيف الحجاج السوريين، في إطار تعزيز الأجواء الإيمانية والروحية خلال موسم الحج.