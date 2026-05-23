وزارة الأوقاف تبحث تطوير الخدمات المقدمة للحجاج السوريين في مكة ‏المكرمة

‏ ‏مكة المكرمة-سانا‏

عقدت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف، اليوم السبت، الاجتماع العام السنوي لبعثات ‏الحج السورية في مكة المكرمة، بهدف تنسيق الجهود وتطوير الخدمات ‏المقدمة للحجاج السوريين ضمن استعداداتها المتواصلة لموسم حج 1447هـ، ‏تحت شعار: “تكاملٌ، تطويرٌ، وتميّزٌ في خدمة ضيوف الرحمن”.‏

وشارك في الاجتماع وزيرا الأوقاف محمد أبو الخير شكري والثقافة محمد ‏ياسين الصالح، وعضو مجلس الإفتاء الأعلى الدكتور إبراهيم شاشو، والقائم ‏بأعمال السفارة السورية في المملكة العربية السعودية محسن مهباش.‏

تعزيز الجاهزية

وجرى خلال الاجتماع توزيع المهام ومناقشة خطط العمل وآليات التنسيق ‌‏بين مختلف اللجان والكوادر، بما يعزز الجاهزية ويرتقي بمستوى الخدمات ‌‏المقدّمة للحجاج السوريين في الأراضي المقدسة.‏

وركز الاجتماع على التحول الرقمي في إدارة الحج، وتطوير الخدمات ‌‏الصحية والتوعوية والإعلامية والآليات العملية لتحقيق الانسجام بين ‌‏التخصصات المختلفة تحت مظلة البعثة.‏

خدمة ضيوف الرحمن مسؤولية عظيمة

وقال الوزير شكري خلال كلمة له: إن الحج يمثل ‏مدرسةً إيمانية وأخلاقية ‏تعزز معاني الوحدة والتكافل والصبر والانضباط، ‏مؤكداً أن خدمة ضيوف ‏الرحمن مسؤولية عظيمة تتطلب العمل بروح الفريق ‏الواحد وتكامل الجهود ‏لتأمين أفضل الخدمات والرعاية للحجاج.‏

من جهته، استعرض مدير إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف نور الدين ‌‏الأعرج، عمل مكاتب البعثة المختلفة خلال موسم الحج، مشيداً بمستوى ‌‏التنسيق والتعاون بين المكاتب الإدارية والصحية والدينية والإعلامية، وما ‌‏حققه ذلك من انسيابية في العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف ‌‏الرحمن، ولا سيما في مجالات التنظيم والتحول الرقمي والمتابعة الميدانية.‏

بدورهم قدم رؤساء المكاتب الإدارية والصحية والدينية والإعلامية في البعثة ‏السورية عرضاً لآليات عملهم الميداني والتنسيق المؤسسي خلال موسم ‏الحج، وخدماتهم المقدمة.‏

كما جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التجارب والخطط التشغيلية، وبما ‏يعكس جاهزية بعثة الحج السورية وحرصها على تقديم أفضل مستويات ‏الرعاية والتنظيم لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.‏

ت‏عزيز العمل ‏المؤسسي

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود إدارة الحج والعمرة بهدف تعزيز العمل ‏المؤسسي، وتطوير آليات التنسيق والمتابعة، والارتقاء بجودة الخدمات ‏المقدّمة للحجاج السوريين في المشاعر المقدسة.‏

وشهد برنامج الحجاج السوريين في مكة المكرمة، أمس الجمعة، إقامة ‏مجموعة من المحاضرات الدينية والتزكوية، نظّمتها إدارة الحج والعمرة في ‏وزارة الأوقاف السورية، بمشاركة شخصيات علمية ودعوية ضمن “مشروع ‏الشخصيات الفخرية”، وذلك في 5 فنادق تستضيف الحجاج السوريين، في ‏إطار تعزيز الأجواء الإيمانية والروحية خلال موسم الحج.‏