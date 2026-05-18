الشيباني يرحب بقرار الاتحاد الأوروبي رفع ‏العقوبات ‏عن عدد من الكيانات ‏الحكومية السورية

دمشق-سانا
رحّب وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن عدد من الكيانات الحكومية السورية، بما في ذلك وزارتا الداخلية والدفاع.
وقال الوزير الشيباني في منشور على منصة (x): نتطلع إلى تعزيز التعاون مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي، بما يخدم مصالح شعبنا، ويستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ودعم مسار إعادة الإعمار.
وأعرب الشيباني في الوقت ذاته عن تقديره لتجديد العقوبات المفروضة على رموز النظام البائد والمتورطين في جرائم بحق الشعب السوري.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية رحبت اليوم الإثنين، بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي بإزالة العقوبات عن سبعة كيانات حكومية سورية، بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع، وتجديد العقوبات المفروضة على رموز النظام البائد والمتورطين في الانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب السوري، وأكدت أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتعزيز قدرة المؤسسات الرسمية على القيام بواجباتها في خدمة المواطنين، وترسيخ الأمن والاستقرار.