الشيباني يرحب بقرار الاتحاد الأوروبي رفع ‏العقوبات ‏عن عدد من الكيانات ‏الحكومية السورية

دمشق-سانا‏

رحّب وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن ‏الشيباني‌‏ ‏بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن ‏عدد من ‏الكيانات الحكومية السورية، بما في ذلك ‏وزارتا الداخلية ‏والدفاع.‏

وقال الوزير الشيباني في منشور على منصة‎ (‌‏x‌‎): ‎نتطلع ‏إلى تعزيز التعاون مع شركائنا في الاتحاد ‏الأوروبي، ‏بما يخدم مصالح شعبنا، ويستند إلى ‏الاحترام المتبادل ‏والمصالح المشتركة، ودعم مسار ‏إعادة الإعمار‎.‎

وأعرب الشيباني في الوقت ذاته عن تقديره لتجديد ‌‏العقوبات المفروضة على رموز النظام البائد ‌‏والمتورطين في جرائم بحق الشعب السوري‎.‎

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية ‌‏العربية السورية رحبت اليوم الإثنين، بقرار الاتحاد ‏الأوروبي القاضي بإزالة العقوبات عن سبعة كيانات ‏حكومية سورية، بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع، ‏وتجديد العقوبات المفروضة على رموز النظام البائد ‏والمتورطين في الانتهاكات التي ارتكبت بحق ‏الشعب السوري، وأكدت أن هذه الخطوة من شأنها ‏أن ‏تسهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، ‏وتعزيز ‏قدرة المؤسسات الرسمية على القيام ‏بواجباتها في خدمة ‏المواطنين، وترسيخ الأمن ‏والاستقرار.‏