لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا تدين التفجير الإرهابي بمقهى في دمشق وتدعو لمحاسبة المسؤولين

photo 2026 07 04 13 17 30 لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا تدين التفجير الإرهابي بمقهى في دمشق وتدعو لمحاسبة المسؤولين

جنيف-سانا

أدانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، المنبثقة عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في دمشق في الثاني من تموز الجاري، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وأكدت اللجنة، في بيان، عبر منصة “إكس” أن الاعتداءات على المدنيين والأعيان المدنية محظورة بشكل تام بموجب القانون الدولي، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن التفجير.

كما أعربت اللجنة عن تضامنها الكامل مع الضحايا وعائلاتهم، مؤكدة أهمية حماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.

وكان التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في محيط القصر العدلي بدمشق، أسفر عن مقتل 10 مدنيين وإصابة 21 آخرين، فيما أكدت سوريا أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يثنيها عن مواصلة جهودها في حماية المواطنين، وتثبيت الأمن والاستقرار.

مصر ترحّب باعتماد خارطة طريق بشأن الوضع في محافظة السويداء
البحرين ترحب بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري
غروسي: جهود الحكومة السورية في طي ملف الأنشطة النووية إيجابي وبناء
وزيرا المالية في سوريا والسعودية يناقشان دعم المشاريع التنموية
وزير الخارجية التركي يدعو دول التعاون الإسلامي لدعم سوريا في مرحلة إعادة الإعمار
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك