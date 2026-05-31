ترامب يعيّن توماس باراك مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى سوريا والعراق

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، تعيين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا توماس باراك مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى سوريا والعراق، إلى جانب مهامه سفيراً لبلاده في أنقرة.

وقال ترامب، في منشور على منصة “تروث سوشيال”: إن باراك سيواصل مهامه سفيراً لدى تركيا، وسيتولى في الوقت نفسه منصب المبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق، مشيراً إلى أنه سيؤدي مهامه الجديدة بدعم كامل من وزارة الخارجية الأمريكية.

وأضاف ترامب: إن الولايات المتحدة ستواصل جهودها الرامية إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي مع كل من سوريا والعراق، لافتاً إلى أن العلاقات الثنائية بين واشنطن والبلدين تشهد نمواً مستمراً.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن تقديره لجهود باراك واستعداده المتواصل لخدمة بلاده، قائلاً: “نقدر كثيراً العمل الذي قام به توم باراك، واستعداده المستمر لخدمة بلادنا”.

وكان توم باراك قد عُيّن سفيراً للولايات المتحدة لدى تركيا في نيسان 2025، كما كُلّف في الـ23 من أيار من العام ذاته بمهام المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا.