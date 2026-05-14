هيئة الاستثمار السورية تشارك في منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة في كيغالي

كيغالي-سانا

بمشاركة سوريا انطلقت اليوم الخميس فعاليات الدورة الثالثة عشرة من منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة (Africa CEO Forum)، في العاصمة الرواندية “كيغالي”.

وسيشهد المنتدى المتواصل على مدى يومين والذي يشارك فيه وفد من هيئة الاستثمار السورية برئاسة مديرها طلال الهلالي، سلسلة من الحوارات التنفيذية والمناقشات القطاعية وفرص التواصل، حيث سيكتشف المشاركون سبلاً لفتح آفاق استثمارية جديدة، وتعزيز مكانة إفريقيا في الاقتصاد العالمي.

وتأتي هذه المشاركة، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الحضور السوري على الساحة الاقتصادية الدولية، وبناء جسور التواصل مع كبار المستثمرين وقادة الأعمال وصنّاع القرار، بما يسهم في توسيع فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا والدول الإفريقية، وتعزيز الانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية.

وتهدف الهيئة أيضاً من خلال مشاركتها، إلى التواصل مع مجتمع الأعمال الدولي، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية الواعدة، واستعراض أبرز التطورات والتحولات التي تشهدها بيئة الاستثمار في سوريا، والفرص المتاحة في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية.

وكانت هيئة الاستثمار السورية نظمت يومي الـ11 والـ12 من الشهر الجاري، المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول، الذي بحث آفاق التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وذلك في فندق إيبلا الشام بريف دمشق.

