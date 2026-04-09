محكمة أمريكية تصدر حكما غيابياً ضد النظام البائد في مقتل الطبيب مجد كم ألماز

واشنطن-سانا

أصدرت محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية أمس الأربعاء، حكماً غيابياً ضد نظام الأسد البائد في قضية مقتل الطبيب السوري الأمريكي مجد كم ألماز.

وقضت المحكمة بمسؤولية النظام البائد عن اختطاف كم ألماز المعالج النفسي والعامل في المجال الإنساني، واحتجازه تعسفياً وتعذيبه حتى الموت، حيث تم اعتقاله في شباط 2017 على أحد الحواجز في دمشق، خلال زيارة لعائلته وتقديمه مساعدات إنسانية للمتضررين من الحرب، واحتجز في مقار أمنية معروفة بممارسة التعذيب، قبل أن تؤكد الحكومة الأمريكية في أيار2024، مقتله أثناء الاحتجاز وذلك في فترة مبكرة من اعتقاله.

ومنحت المحكمة الأمريكية تعويضات قدرها 134.29 مليون دولار لأفراد أسرة كم ألماز، منها 67.145 مليون دولار كتعويض عن الألم والمعاناة التي تعرض لها خلال سنوات الاحتجاز، و67.145 مليون دولار كتعويضات عقابية لردع النظام البائد ومعاقبته.

وقال كيربي بير المحامي الرئيسي لعائلة كم ألماز: “يمثل هذا الحكم إنجازاً نحو تحقيق العدالة لمجد وأسرته”، فيما أشار المدير التنفيذي لفرقة العمل السورية للطوارئ في أمريكا معاذ مصطفى، إلى أن هذا الحكم يرسل رسالة واضحة مفادها أن المسؤولين عن احتجاز المدنيين وتعذيبهم وقتلهم سيُحاسبون، ويُمثل قدراً من العدالة لضحايا النظام البائد الذين لا يُحصى عددهم، داعياً الحكومة الأمريكية إلى البناء على هذا القرار من خلال فتح تحقيق جنائي وملاحقة المسؤولين قضائياً.

ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة إجراءات قانونية دولية لمحاسبة ضباط ومسؤولين من النظام البائد، بعد محاكمات سابقة في بريطانيا وألمانيا بحق ضباط وميليشيات موالية للنظام بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ففي الـ 27 من آذار الماضي بدأت في العاصمة الألمانية برلين محاكمة متهم سوري بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وقتل متظاهرين خلال قيادته ميليشيا موالية للنظام البائد في مدينة حلب خلال سنوات الثورة السورية.

وفي الـ 11 من الشهر نفسه بدأت محكمة ويستمنستر الجزئية في العاصمة البريطانية لندن، محاكمة سالم السالم العقيد السابق في المخابرات الجوية التابعة للنظام البائد، بتهم القتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال سنوات الثورة السورية، في خطوة تُعد سابقة قضائية على الأراضي البريطانية.