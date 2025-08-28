مبادرة حكومية بدعم أممي لإعادة اللاجئين وتطوير الخدمات

دمشق-سانا

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، خلال اجتماع رسمي في مقر الوزارة بدمشق، مع ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، سبل دعم عودة اللاجئين السوريين وتعزيز قدرات الإدارات المحلية، في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن ارتفاع وتيرة العودة إلى البلاد.

وأكد الوزير عنجراني أهمية الاستمرار في تنفيذ إستراتيجية إعادة تأهيل المدن والمناطق المتضررة، وبناء قدرات المؤسسات المحلية لضمان استقرار العائدين وتعزيز قدرتهم على الصمود، مشدداً على ضرورة اعتماد العدالة الانتقالية كركيزة أساسية في هذا المسار الوطني.

من جانبهم، عبّر ممثلو المنظمة الدولية للهجرة عن استعدادهم لتقديم الدعم الفني في مجالات التخطيط المجتمعي، والإنذار المبكر، ومواجهة آثار التغير المناخي، مؤكدين التزامهم بمساندة الحكومة السورية في جهودها الرامية إلى تخفيف معاناة المواطنين وتعزيز الاستجابة المحلية.

واتفق الطرفان على أهمية تبني نهج شامل يراعي الاحتياجات الأساسية للعائدين، بما في ذلك الأمن، والخدمات العامة، وسبل العيش، وتوثيق الملكيات، وضمان الوصول إلى الحقوق، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الاجتماعي وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق المتأثرة.

هذا اللقاء يأتي في إطار التوجه الحكومي نحو تعزيز الشراكات الدولية الفاعلة، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة آمنة ومستقرة للعائدين إلى وطنهم، كما يؤكد التزام سوريا بمسار التعافي الوطني وفق رؤية تنموية شاملة.