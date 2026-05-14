سوريا تشارك في أعمال المجلس الرئاسي لاتحاد النقابات العالمي

دمشق-سانا
شارك اتحاد العام لنقابات العمال في سوريا، بأعمال المجلس الرئاسي لاتحاد النقابات العالمي لعام 2026، والتي عُقدت يومي 12 و13 من شهر أيار الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا عبد العليم البكور، في كلمة له، أن الطبقة العاملة السورية تنهض اليوم من وسط الرماد لتشكل حجر الأساس في مرحلة البناء والإعمار.
واستعرض البكور المنجزات التي حققها الاتحاد مؤخراً، ومنها إعادة آلاف العمال المفصولين إلى عملهم، وتحقيق زيادة في الرواتب بنسبة 250 بالمئة عبر حوار جاد مع الحكومة.
كما جدد موقف سوريا الثابت بإدانة الاحتلال الإسرائيلي للجولان المحتل وفلسطين، مؤكداً أن التضامن النقابي العالمي جزء لا يتجزأ من معركة الشعوب لأجل الحرية والكرامة.
من جانبه، عرض المين العام للاتحاد العالمي لنقابات العمال بامبيس خريستس، تقرير العمل لعام 2025 وخطة العمل للعام 2026، مشيراً إلى التحديات الجسيمة التي تواجه الطبقة العاملة عالمياً نتيجة النزاعات والحروب، وتداعيات الذكاء الاصطناعي والعولمة، مشدداً على أهمية التضامن العمالي مع الشعوب المضطهدة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.
وعقب مداخلات أعضاء المجلس الرئاسي، اختتم المجلس أعماله بالموافقة على عدد من القرارات شملت تبني خطة العمل للعام 2026 وتقرير لجنة التدقيق المالي والموافقة على طلبات عضوية جديدة.
كما أقر المجتمعون التضامن مع الشعوب المضطهدة حول العالم، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني، وتم الاتفاق على عقد المؤتمر العام (الـ 19) لاتحاد النقابات العالمي في دولة سيريلانكا في مطلع العام القادم.
يُذكر أن اتحاد النقابات العالمي هو منظمة نقابية دولية تضم نحو 115 مليون منتسب في أكثر من 122 دولة، وتشغل سوريا مكانة محورية فيه، حيث يشغل الاتحاد العام لنقابات العمال منصب نائب رئيس الاتحاد العالمي وعضواً في أمانته العامة، كما تحتضن العاصمة دمشق المقر الإقليمي للاتحاد في منطقة الشرق الأوسط.