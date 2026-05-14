سوريا تشارك في أعمال المجلس الرئاسي لاتحاد النقابات العالمي

دمشق-سانا

شارك اتحاد العام لنقابات العمال في سوريا، بأعمال المجلس الرئاسي لاتحاد النقابات ‏العالمي لعام 2026، والتي عُقدت يومي 12 و13 من شهر أيار الجاري عبر تقنية ‏الاتصال المرئي.‏

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا عبد العليم البكور، في كلمة له، أن ‏الطبقة العاملة السورية تنهض اليوم من وسط الرماد لتشكل حجر الأساس في مرحلة ‏البناء والإعمار.

واستعرض البكور المنجزات التي حققها الاتحاد مؤخراً، ومنها إعادة آلاف العمال ‏المفصولين إلى عملهم، وتحقيق زيادة في الرواتب بنسبة 250 بالمئة عبر حوار جاد مع ‏الحكومة.‏

كما جدد موقف سوريا الثابت بإدانة الاحتلال الإسرائيلي للجولان المحتل وفلسطين، ‏مؤكداً أن التضامن النقابي العالمي جزء لا يتجزأ من معركة الشعوب لأجل الحرية ‏والكرامة.‏

من جانبه، عرض المين العام للاتحاد العالمي لنقابات العمال بامبيس خريستس، تقرير ‏العمل لعام 2025 وخطة العمل للعام 2026، مشيراً إلى التحديات الجسيمة التي تواجه ‏الطبقة العاملة عالمياً نتيجة النزاعات والحروب، وتداعيات الذكاء الاصطناعي والعولمة، ‏مشدداً على أهمية التضامن العمالي مع الشعوب المضطهدة، وفي مقدمتها الشعب ‏الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.‏

وعقب مداخلات أعضاء المجلس الرئاسي، اختتم المجلس أعماله بالموافقة على عدد من ‏القرارات شملت تبني خطة العمل للعام 2026 وتقرير لجنة التدقيق المالي والموافقة على ‏طلبات عضوية جديدة.‏

كما أقر المجتمعون التضامن مع الشعوب المضطهدة حول العالم، وعلى رأسها الشعب ‏الفلسطيني، وتم الاتفاق على عقد المؤتمر العام (الـ 19) لاتحاد النقابات العالمي في دولة ‏سيريلانكا في مطلع العام القادم.‏

يُذكر أن اتحاد النقابات العالمي هو منظمة نقابية دولية تضم نحو 115 مليون منتسب في ‏أكثر من 122 دولة، وتشغل سوريا مكانة محورية فيه، حيث يشغل الاتحاد العام لنقابات ‏العمال منصب نائب رئيس الاتحاد العالمي وعضواً في أمانته العامة، كما تحتضن ‏العاصمة دمشق المقر الإقليمي للاتحاد في منطقة الشرق الأوسط.‏