مباحثات سورية سعودية في الرياض لتعزيز التعاون في مجالات المواصفات والجودة

الرياض-سانا

بحث وفد من هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية برئاسة المدير العام ياسر عليوي، مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في الرياض، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التقييس والبنية التحتية للجودة.

وتناول الجانبان خلال اجتماعات فنية جرت اليوم الثلاثاء، آفاق تطوير العمل المشترك في إعداد وتبني المواصفات القياسية، وأنظمة القياس والمعايرة، وبرامج تقييم المطابقة، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للجودة.

كما اطلع الوفد السوري على التجربة السعودية في أنظمة التقييس والجودة وآليات رفع كفاءة وسلامة المنتجات وتعزيز تنافسيتها.

وأكد عليوي أن هذه الزيارة، تمثل خطوة مهمة نحو توسيع التعاون الفني مع الجانب السعودي وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير منظومة الجودة في سوريا ويرفع من قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، في إطار الانفتاح على التجارب الرائدة.

وتكتسب زيارة الوفد إلى السعودية أهمية في تعزيز نقل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الجودة، وتوسيع فرص الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، إلى جانب دعم تطوير البنية التحتية للجودة، وفتح آفاق تعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات.

وكانت هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية بحثت يوم أمس الإثنين، مع إدارة مركز المختبر الخليجي”GCC LAB” في السعودية المتخصص في خدمات الاختبار والتفتيش والمعايرة، سبل تعزيز التعاون المشترك، ولا سيما في مجالات تطوير أنظمة الاختبارات والمعايرة، وتبادل الخبرات الفنية.

