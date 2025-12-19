الكويت: إلغاء “قانون قيصر” يدعم عملية التعافي في سوريا

الكويت-سانا

رحّبت دولة الكويت بإلغاء الولايات المتحدة ” قانون قيصر” مؤكدة أن هذه الخطوة تسهم في دعم عملية التعافي الاقتصادي، وإعادة الإعمار في سوريا.

وجدّدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم التأكيد على موقف الكويت الداعم لسوريا في كل ما تبذله من جهود لإرساء أمنها واستقرارها، وبما يحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها، مشددة على أن الغاء ” قانون قيصر” يسهم في مساندة جهود الحكومة السورية في إعادة البناء والتنمية، ويعزّز من تعاونها وشراكاتها الاقتصادية الدولية.

كما نوهت الخارجية الكويتية بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إلغاء العقوبات عن سوريا.

وفي وقت سابق اليوم، وقّع الرئيس الأمريكي على قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 المتضمن مادة تلغي بشكل كامل “قانون قيصر” المفروض على سوريا منذ 2019 ليصبح الإلغاء نافذاً.

