تراجع أسعار النفط عقب اتفاق أوبك بلس على زيادة الإنتاج

لندن-سانا‏

تراجعت أسعار النفط في التعاملات العالمية اليوم الإثنين، عقب اتفاق مجموعة دول أوبك بلس على زيادة إضافية في ‏مستويات الإنتاج المستهدفة، اعتباراً من شهر آب المقبل، بالتزامن مع بدء تعافي حركة التصدير عبر مضيق هرمز، ما ‏يمهّد لتعزيز الإمدادات في السوق العالمية‎.‎

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت بمقدار 24 سنتاً، ما يعادل 0.33 بالمئة، لتصل إلى 71.88 ‏دولاراً للبرميل، بعد أن كانت قد أغلقت الجمعة الماضية على ارتفاع بنسبة 0.45 بالمئة‎.‎

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 11 سنتاً، أو 0.16 بالمئة، ليستقر عند 68.58 دولاراً للبرميل‎.‎

وكانت مجموعة أوبك بلس أقرت في اجتماعها أمس، زيادة أهداف الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من آب ‏القادم، تضاف إلى زيادات مماثلة أُقرت لشهري حزيران وتموز‎.‎