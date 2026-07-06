تراجع أسعار النفط عقب اتفاق أوبك بلس على زيادة الإنتاج

لندن-سانا
تراجعت أسعار النفط في التعاملات العالمية اليوم الإثنين، عقب اتفاق مجموعة دول أوبك بلس على زيادة إضافية في مستويات الإنتاج المستهدفة، اعتباراً من شهر آب المقبل، بالتزامن مع بدء تعافي حركة التصدير عبر مضيق هرمز، ما يمهّد لتعزيز الإمدادات في السوق العالمية.
وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت بمقدار 24 سنتاً، ما يعادل 0.33 بالمئة، لتصل إلى 71.88 دولاراً للبرميل، بعد أن كانت قد أغلقت الجمعة الماضية على ارتفاع بنسبة 0.45 بالمئة.
كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 11 سنتاً، أو 0.16 بالمئة، ليستقر عند 68.58 دولاراً للبرميل.
وكانت مجموعة أوبك بلس أقرت في اجتماعها أمس، زيادة أهداف الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من آب القادم، تضاف إلى زيادات مماثلة أُقرت لشهري حزيران وتموز.