سوريا ترحب بتولي نزار آميدي رئيساً لجمهورية العراق وبتعيين علي الزيدي رئيساً لمجلس الوزراء

دمشق-سانا

رحبت الجمهورية العربية السورية بتولي نزار آميدي مهامه رئيساً لجمهورية العراق، وبتعيين علي الزيدي رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوات محطة مهمة من شأنها أن تسهم في تعزيز عمل المؤسسات الوطنية العراقية، وتمكينها من مواجهة التحديات الراهنة وتلبية تطلعات الشعب العراقي الشقيق.

وأكدت الوزارة استمرار الجمهورية العربية السورية في دعم جمهورية العراق، والعمل معها من أجل ترسيخ الاستقرار وتعزيز التعاون الثنائي، بما يخدم مصالح البلدين، ويسهم في دعم الأمن والازدهار في المنطقة.

وفي الـ 27 من نيسان الجاري، كُلّف علي الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية بعد توافق “الإطار التنسيقي” عليه، باعتباره مرشحاً للكتلة الأكبر، في مجلس النواب العراقي الذي انتخب قبل نحو أسبوعين نزار آميدي رئيساً للجمهورية خلفاً لعبد اللطيف رشيد.