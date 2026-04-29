منظمات إسلامية دولية تؤكد استمرار دعمها لمرحلة التعافي والتنمية في سوريا

أكد اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي (İDSB)، ووقف الجمعيات الطوعية في تركيا (TGTV)، استمرار دعمهما لمرحلة التعافي وتعزيز الاستقرار في سوريا.

وأوضح الأمين العام للاتحاد أيوب إقبال في تصريح لمراسل سانا أن زيارة وفد الاتحاد إلى سوريا خلال الشهر الجاري، والتي شملت عدداً من المحافظات، هدفت إلى الوقوف على الاحتياجات الفعلية، والعمل على تطوير مشاريع تنموية تسهم في دعم الاستقرار، والانتقال من المساعدات الإنسانية إلى التنمية المستدامة.

وأشار إقبال إلى أن نتائج الزيارة عُرضت خلال مؤتمر عقد في إسطنبول، حيث جرت مناقشة التوصيات المتعلقة بدعم التعافي وإعادة الإعمار.

من جهته، أوضح الأمين العام لرابطة العلماء المسلمين محمد عبد الكريم الشيخ أن العمل يتركز حالياً على دعم قطاعات التعليم والبنية التحتية، إلى جانب إيجاد حلول مستدامة لملف النازحين، بما يسهم في الوصول إلى مرحلة خالية من المخيمات خلال السنوات المقبلة.

بدوره، أكد رئيس جمعية “اقرأ” الدولية أرجان ساري وجود فرصة للانتقال إلى مرحلة التنمية في سوريا، في ظل الإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أولوية دعم التعليم وتمكين الشباب، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع التعافي.

وكان وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري بحث في الـ 19 من نيسان الجاري مع وفد الاتحاد آفاق التعاون في مجالات إعمار المساجد، ودعم التعليم الشرعي، وتفعيل الوقف الصحي والتعليمي.