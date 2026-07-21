خبراء: زيارة الشيباني إلى الكويت تفتح آفاقاً جديدة ‏للتعاون الاقتصادي

دمشق-سانا‏

تفتح الزيارة التي أجراها وزير الخارجية والمغتربين ‏أسعد حسن الشيباني إلى دولة الكويت آفاقاً جديدة لتعزيز ‏العلاقات ‏الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، في ظل ‏توجه مشترك لترجمة التقارب السياسي إلى شراكات ‏اقتصادية ومشروعات ‏عملية تسهم في دعم جهود إعادة ‏الإعمار، وتعزيز التبادل التجاري، وتوسيع فرص ‏الاستثمار‎.‎

شراكة اقتصادية بين البلدين

ورأى الباحث الاقتصادي عبد العظيم المغربل في ‏تصريح لـ سانا أن المرحلة الراهنة تمثل ‏فرصة حقيقية ‏للانتقال بالعلاقات السورية الكويتية من ‏مستوى التواصل السياسي إلى شراكة اقتصادية مؤسسية ‏ومستدامة، تُترجم من ‏خلالها الإرادة السياسية إلى ‏مشاريع واتفاقيات عملية في مجالات الاقتصاد والاستثمار ‏والتنمية‎.‎

وأكد المغربل أن الكويت تمثل شريكاً اقتصادياً مهماً ‏لسوريا، لما تمتلكه من رؤوس أموال ومؤسسات تمويل ‏تنموي، إلى ‏جانب قطاع خاص يتمتع بخبرات واسعة في ‏قطاعات العقارات والمصارف والاتصالات والطاقة ‏والخدمات‎.‎

وأوضح المغربل أن التعاون بين سوريا والكويت قادر ‏على فتح آفاق واسعة للاستثمار في البنية التحتية ‏والإسكان والصحة ‏والزراعة والصناعات الغذائية ‏والسياحة، فضلًا عن تمويل المشروعات الصغيرة ‏والمتوسطة، بما يسهم في توفير فرص ‏العمل وتحريك ‏عجلة الاقتصاد المحلي‎.‎

فرص استثمارية طويلة الأمد

وأشار المغربل إلى أن الكويت ستستفيد من الدخول ‏المبكر إلى السوق السورية التي تحتاج إلى إعادة تأهيل ‏واسعة، ما يتيح ‏للشركات الكويتية فرصاً استثمارية ‏طويلة الأجل، كما أن الموقع الجغرافي لسوريا يمنحها ‏ميزة استراتيجية تؤهلها لتكون ‏مركزًا للتجارة والنقل ‏والخدمات اللوجستية بين الخليج وتركيا والبحر المتوسط‎.‎

وشدد المغربل على أن العلاقات التاريخية والأخوية بين ‏الشعبين السوري والكويتي تشكل قاعدة متينة لتعزيز ‏التعاون ‏الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة‎.‎

فرصة استراتيجية

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي السوري الدكتور ‏زكوان قريط أن إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية بين ‏سوريا والكويت، ‏عقب استئناف العلاقات الكاملة بين ‏البلدين في شباط 2025 تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز ‏التعاون الاقتصادي وتحقيق ‏المصالح المشتركة‎.‎

وأشار قريط إلى أن تشكيل مجلس الأعمال السوري ‏الكويتي المشترك في آذار 2026 يمثل خطوة مؤسسية ‏مهمة لتنظيم ‏التعاون الاقتصادي، إذ يهدف إلى تسهيل ‏الاستثمارات، وتعزيز التبادل التجاري، ونقل الخبرات ‏والتكنولوجيا، ومعالجة ‏التحديات التي قد تواجه ‏المستثمرين، بما يعزز الثقة بين القطاع الخاص في ‏البلدين‎.‎

ورأى قريط أن سوريا تحتاج إلى تدفقات استثمارية كبيرة ‏لدعم مشاريع إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن حجم ‏الاستثمارات ‏الكويتية التاريخية في سوريا يقدر بما ‏يتراوح بين 4 و8 مليارات دولار‎.‎

أبرز الفرص

واستعرض قريط أبرز الفرص الاستثمارية المطروحة، ‏وفي مقدمتها‎:‎

‎-تطوير قطاع الاتصالات، مع استعداد شركة “زين” ‏الكويتية لتنفيذ استثمارات كبيرة تسهم في تحديث البنية ‏التحتية ‏الرقمية‎.‎



‎-استكمال المشاريع الاستثمارية الكبرى التي سبق ‏الإعلان عنها، وتشمل مناطق للأعمال والخدمات‎.‎



‎-مشاركة الشركات الكويتية في مشاريع إعادة الإعمار ‏والبنية التحتية‎.‎



‎-توسيع الاستثمارات الحكومية والخاصة في القطاعات ‏الإنتاجية والخدمية‎.‎

التعاون في الزراعة والصناعة والتجارة

وأكد قريط أن القطاع الزراعي يعد من أبرز مجالات ‏التعاون الممكنة، إذ يمكن للاستثمارات الكويتية أن تسهم ‏في تطوير ‏شبكات الري، وإدخال التقنيات الزراعية ‏الحديثة، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الأمن الغذائي، إلى ‏جانب فتح أسواق الخليج أمام ‏المنتجات الزراعية ‏السورية‎.‎

ولفت إلى أن القطاع الصناعي يوفر فرصًا استثمارية ‏واعدة، في ظل الحوافز التي تقدمها الحكومة السورية، ‏بما في ذلك ‏الإعفاءات الجمركية وتبسيط إجراءات ‏الترخيص، الأمر الذي يشجع على إنشاء مصانع جديدة، ‏وتحديث المنشآت القائمة، ‏ويوفر آلاف فرص العمل‎.‎

وفيما يتعلق بالتجارة، اعتبر قريط أن مجلس الأعمال ‏السوري الكويتي المشترك سيسهم في زيادة حجم التبادل ‏التجاري بين ‏البلدين، من خلال تسهيل حركة السلع ‏والخدمات، وتوسيع حضور المنتجات السورية، ولا سيما ‏الزراعية والغذائية وزيت ‏الزيتون، في السوق الكويتية، ‏مقابل استيراد المعدات والمواد اللازمة لعملية إعادة ‏الإعمار‎.‎

وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أجرى أمس الإثنين زيارة إلى دولة الكويت، التقى ‏خلالها ولي العهد ‏الكويتي وبحث معه سبل توسيع ‏التعاون الثنائي ومستجدات الأوضاع الإقليمية، كما التقى ‏وزير الخارجية الكويتي، واتفق ‏الجانبان على إنشاء لجنة ‏تنسيق عليا مشتركة، وتفعيل اللجان المشتركة لمتابعة ‏مختلف ملفات التعاون‎.‎





