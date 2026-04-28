وزير الأوقاف يبحث في الإمارات تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

دمشق-سانا

بحث وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري مع نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تبادل الخبرات، وتطوير العمل المؤسسي.

وجرى خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الثلاثاء، في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير الأوقاف إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحث سبل تعزيز التعاون بين سوريا والإمارات في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الأوقاف السورية على توسيع دائرة التعاون مع المؤسسات النظيرة في الدول العربية والإسلامية، انطلاقاً من رؤيتها في بناء شراكات فاعلة تُسهم في خدمة العمل الديني المشترك.

السفير التركي لدى واشنطن يؤكد ضرورة رفع العقوبات عن سوريا
تركيا تعلن تعيين نوح يلماز سفيراً لها في سوريا
الرئيس الشرع يلتقي رئيس الوزراء الهولندي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
صباغ ونظيره العراقي يبحثان هاتفياً الهجوم الإرهابي في شمال سورية.. وحسين يؤكد تضامن بلاده مع سورية في مواجهة المجموعات الإرهابية
مبنى السفارة الفرنسية بدمشق يرفع العلم الفرنسي لأول مرة منذ عام 2012
